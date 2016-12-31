В Иванове пройдет открытое первенство города по каратэ





В воскресенье, 15 января, в ивановском спорткомплексе на улице Генерала Хлебникова, 32В состоится открытое первенство города по каратэ и каратэ (спорт глухих). В турнире участвуют сборные команды из Иванова и области.

Программа соревнований:

09.00 – 10.00 – сбор участников и судей, установочный судейский семинар,

10.00 – начало соревнований,

12.00 - торжественное открытие соревнований,

12.45 – продолжение соревнований.

Вход - свободный.

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