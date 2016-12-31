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Новости

сегодня, 18:05

Кандидатура Дмитрия Дмитриева отправлена на согласование в президиум Генсовета «ЕР»


Сегодня, 12 января, региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил кандидатуру Дмитрия Дмитриева. Он будет представлять «ЕР» на дополнительных выборах депутата Ивановской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7.

Напомним, глава городского округа Кохма Дмитрий Дмитриев стал победителем предварительного голосования. Его поддержали 68,6% выборщиков.

Оппонентами Дмитриева на партийных выборах были директор Подозерского Дома культуры, член Генсовета «Единой России», секретарь Комсомольского местного партотделения Татьяна Воронина и директор Куликовской средней школы, секретарь Ивановского районного отделения партии Александр Свирь.

Решение регионального политсовета направлено на согласование в президиум Генерального совета партии «Единая Россия».

Допвыборы в региональный парламент по избирательному округу №7, куда входят Ивановский, Комсомольский район, а также Кохма, пройдут 26 марта 2017 года.



ключевые слова: областная дума допвыборы кандидат "Единая Россия" Дмитрий Дмитриев политсовет
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