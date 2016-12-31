В Кинешме главбух фиктивно трудоустроила к себе знакомую и получала за нее зарплату

Возбуждено уголовное дело





В Кинешме возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, озвученной пресс-службой СУ СКР по Ивановской области, главный бухгалтер муниципального учреждения в январе 2016 года фиктивно трудоустроила на должность техника-программиста свою знакомую, которая в период с января по октябрь 2016 не работала. При этом по указанию злоумышленницы ей учитывались рабочие часы и начислялась зарплата. Всего за это время главбух получила за свою знакомую около 40 тысяч рублей.

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