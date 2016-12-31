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В Кинешме главбух фиктивно трудоустроила к себе знакомую и получала за нее зарплату
Возбуждено уголовное дело
В Кинешме возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, озвученной пресс-службой СУ СКР по Ивановской области, главный бухгалтер муниципального учреждения в январе 2016 года фиктивно трудоустроила на должность техника-программиста свою знакомую, которая в период с января по октябрь 2016 не работала. При этом по указанию злоумышленницы ей учитывались рабочие часы и начислялась зарплата. Всего за это время главбух получила за свою знакомую около 40 тысяч рублей.
ключевые слова: мошенничество следствие
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Комментарии (1)
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- Виктория Кимсегодня, 19:22Господи, вот удивили-то! Приём старый, как мир. Его практиковали больше всего обычно в жэках. куда более интересные приёмы бухгалтеров - например, переводить налоги с зарплаты сотрудников - половину себе в карман, половину - в налоговую (пропорции можно поменять). Правда, тут нужно взять в долю кого-либо из руководства налоговой службы. Другое: если нет своего гаража у организации, а машину нужно ставить куда-то, - берешь якобы в штат завгара другой организации. Он получает зарплату, а машина - место в гараже. Ещё : бухгалтер открывает кучу каких-то фирмочек, которые якобы оказывают услуги организации. на деле туда просто переводятся деньги. Всему этому были свидетели.
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