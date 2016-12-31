Семь представителей Ивановской области вошли в состав сборной России по легкой атлетике





Министерство спорта Российской Федерации опубликовало список кандидатов в сборные команды Российской Федерации по лёгкой атлетике на 2017 год. Список сформирован по итогам выступления спортсменов в 2016 году. В состав сборной команды страны вошли 7 представителей Ивановской области.

В списках основного состава сборной команды России числятся двукратная чемпионка России и серебряный призер Чемпионат Европы в командном первенстве по кроссу Александра Гуляева (воспитанница СДЮШОР № 6) и чемпион России по горному бегу Василий Данилов (Детская юношеская спортивная школа г. Шуя).

Чемпион Европы по лёгкой атлетике в помещении Сергей Мудров (воспитанник СДЮШОР имени Олимпийского чемпиона Сергея Клюгина г. Кинешма) попал в резерв основной команды. Кроме него, в этом списке также значится и трехкратная чемпионка Первенства России среди молодежи Татьяна Некрасова (воспитанница ДЮСШ № 1, СДЮШОР № 6, ИГЭУ).

Никита Михайлов (ИГЭУ) и Дарья Погодина (воспитанница СДЮШОР имени Олимпийского чемпиона Сергея Клюгина г. Кинешма) будут представлять Россию на международных соревнованиях среди юниоров (18-19 лет), а Дмитрий Бобков (воспитанник СДЮШОР имени Олимпийского чемпиона Сергея Клюгина г. Кинешма) попал в юношеский состав сборной России (16-17 лет).

Добавим, что также в состав сборной России попала и воспитанница ивановской легкой атлетики, трехкратная чемпионка России Анна Кукушкина (воспитанница ДЮСШ № 1, СДЮШОР № 6, ИГЭУ), которая в настоящий момент выступает за Ямало-ненецкий автономный округ.

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