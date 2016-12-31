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Освобождающийся по УДО Матвеев уже выплатил половину своего 10-миллионного штрафа
Александр Матвеев будет досрочно освобожден из тюрьмы. Такое решение принял Ивановский районный суд. Напомним, бывший вице-мэр облцентра был осужден за взятку в миллион рублей и приговорен к 4 годам лишения свободы.
Матвеева задержали в феврале 2014 года. Прямо в коридоре департамента строительства и архитектуры. Миллион рублей нашли в дипломате чиновника. Взятка передавалась от директора «Медсанчасть Ивановоискож» Евгения Блескина. Деньги в портфеле - за выделение в аренду земельного участка по улице Окуловой. Там как раз располагается больничный комплекс. Передавал портфель Алексей Сахаров - на тот момент начальник строительного департамента области - под контролем правоохранительных органов. В том же году Александру Матвееву вынесли приговор – 4 года колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службы и в органах местного самоуправления на 2 года.
Около половины штрафа - 5 миллионов рублей, Матвеев уже выплатил. Это, а также его примерное поведение, положительные характеристики из мест лишения свободы, и то, что экс-чиновник полностью признал свою вину, стали основаниями для удовлетворения ходатайства о освобождении по УДО. Впереди 10 дней на обжалование. Если решение суда не будет пересмотрено, Александр Матвеев выйдет на свободу уже 25 января.Подробнее об этом смотрите в программе «Губерния» на телеканале «БАРС»
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Комментарии (3)
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- Кохомский кореньсегодня, 16:58На свободу, надеюсь, с чистой совестью ))
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- Ёжъсегодня, 17:12Пусть лучше честно отработал 5 миллионов, в тюрьме. И тогда вышел с чистой совестью...
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- Миха79сегодня, 20:32Осознал,пусть выходит,быстрей 2 часть выплатит.
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