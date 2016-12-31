Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 37-летней кинешемки

Преступление было совершено в квартире погибшей





Вечером 10 января в квартире дома по улице Бобрыкина в Кинешме был обнаружен труп 37-летней хозяйки жилища со следами насильственной смерти. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне потерпевшая распивала спиртные напитки с 49-летним знакомым, который был частым гостем в этом доме. Между ранее судимым мужчиной и женщиной произошел конфликт. По предварительной информации, именно в результате ссоры гость убил хозяйку квартиры, после чего скрылся, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. В настоящее время злоумышленник задержан полицией.

поделиться ссылкой:

