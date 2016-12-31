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В Шуе выбран лучший дворник города
В Шуе подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший дворник 2016 года» и определены имена победителей.
В критериях оценки работы дворников, участвующих в конкурсе, было несколько показателей:
- уборка придомовых территорий от мусора, от снега и посыпка пешеходных зон противогололедными материалами (в зимний период),
- очистка газонов от сучьев, мусора,
- уборка, очистка и санитарная обработка урн и мест их установки.
При оценке работы конкурсантов учитывалось также выполнение дополнительных функций (наблюдение за исправностью и сохранностью наружного оборудования, уход за зелеными насаждениями и пр.) и мнение жителей дома.
В итоге 1 место занял Н.Ю. Налимов (пер. Фабричный, 17), 2 место – Н.Н. Романова (ул. Заводская, 4) и 3 место – Л.В. Шарапова (ул. Свердлова, 105).
В соответствии с условиями конкурса победителям будут вручены денежные премии: за 1 место – 2 минимальных размера оплаты труда, за 2 место – денежная премия в размере одного минимального размера оплаты труда, за 3 место – денежная премия, равная половине минимального размера оплаты труда.Награждение победителей пройдет в марте на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника работников ЖКХ.
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