В Шуе выбран лучший дворник города





В Шуе подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший дворник 2016 года» и определены имена победителей.

В критериях оценки работы дворников, участвующих в конкурсе, было несколько показателей:

- уборка придомовых территорий от мусора, от снега и посыпка пешеходных зон противогололедными материалами (в зимний период),

- очистка газонов от сучьев, мусора,

- уборка, очистка и санитарная обработка урн и мест их установки.

При оценке работы конкурсантов учитывалось также выполнение дополнительных функций (наблюдение за исправностью и сохранностью наружного оборудования, уход за зелеными насаждениями и пр.) и мнение жителей дома.

В итоге 1 место занял Н.Ю. Налимов (пер. Фабричный, 17), 2 место – Н.Н. Романова (ул. Заводская, 4) и 3 место – Л.В. Шарапова (ул. Свердлова, 105).

В соответствии с условиями конкурса победителям будут вручены денежные премии: за 1 место – 2 минимальных размера оплаты труда, за 2 место – денежная премия в размере одного минимального размера оплаты труда, за 3 место – денежная премия, равная половине минимального размера оплаты труда.

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Награждение победителей пройдет в марте на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника работников ЖКХ.