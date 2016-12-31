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сегодня, 15:41
В 2016 году меры госзащиты были применены в отношении 66 полицейских
В 2016 году подразделения собственной безопасности УМВД по Ивановской области применили меры государственной защиты в отношении 66 сотрудников органов внутренних дел и их близких.
Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц применялось 71 мера безопасности, в том числе:
- личная охрана, охрана жилища и имущества;
- выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты;
- обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах.
В результате принятых мер безопасности фактов преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц допущено не было, сообщает пресс-служба регионального УМВД. К уголовной ответственности привлечено 5 угрозоностителей.
ключевые слова: полиция собственная безопасность госзащита
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