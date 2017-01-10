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10.01.2017 09:54В Ивановской области пропал студент колледжа
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Новости
сегодня, 15:17
Пропавший несколько дней назад студент колледжа найден
Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает 17-летнего Дмитрия Постникова. 10 января он самовольно покинул общежитие Тейковского многопрофильного колледжа в поселке Грозилово и пропал.
Сегодня стало известно, что подросток найден. Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, все это время парень находился у своих друзей в Иванове. С ним все в порядке.
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