Пропавший несколько дней назад студент колледжа найден





Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает 17-летнего Дмитрия Постникова. 10 января он самовольно покинул общежитие Тейковского многопрофильного колледжа в поселке Грозилово и пропал.

Сегодня стало известно, что подросток найден. Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, все это время парень находился у своих друзей в Иванове. С ним все в порядке.

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