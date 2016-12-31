Новости
сегодня, 15:03
В этом году в Иванове будет организована только одна иордань
Вчера на сайте МЧС была опубликована информация, что на Крещение в Иванове будут оборудованы 2 места для купания – в парках «Харинка» и Революции 1905 года. На самом деле, уточнили в мэрии, место для крещенского купания в областном центре в этом году будет организовано только одно – на реке Талке в Парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года. Здесь будут дежурить сотрудники экстренных оперативных служб города: сотрудники полиции, ГИМС, спасатели и бригада скорой медпомощи. Начало проведения мероприятия – 18 января с 22.00.
- оцените новость:
-
(1)
- 1804
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- IdocIсегодня, 19:30Спросили бы в Епархии, да сообщили жителям, где будут представители РПЦ, чем писать словоблудие от организаций к Крещению не имеющих никакого отношения.
-
- sloy2013@mail.ruсегодня, 19:46просто в епархии неподрасчитали с расхадами с покупкой нового 200 х сотика
-
- sloy2013@mail.ruсегодня, 19:48та же секта но под крышей государства. или я не прав в этом?
Новость дня
сегодня, 14:13Светлана Москвина уходит из департамента здравоохранения Ивановской области
-
(1)
- 3824
сегодня, 14:07Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Иванове
ФОТО
-
(0)
- 3993
сегодня, 12:53Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
-
(4)
- 1540
сегодня, 11:37В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
Он будет подчиняться непосредственно главе региона
-
(2)
- 2950
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 8979
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3265
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3123
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2866
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 8158
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 8325