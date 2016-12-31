В этом году в Иванове будет организована только одна иордань





Вчера на сайте МЧС была опубликована информация, что на Крещение в Иванове будут оборудованы 2 места для купания – в парках «Харинка» и Революции 1905 года. На самом деле, уточнили в мэрии, место для крещенского купания в областном центре в этом году будет организовано только одно – на реке Талке в Парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года. Здесь будут дежурить сотрудники экстренных оперативных служб города: сотрудники полиции, ГИМС, спасатели и бригада скорой медпомощи. Начало проведения мероприятия – 18 января с 22.00.

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