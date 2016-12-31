Жители Ивановской области теперь будут получать деньги за мусор

В регионе открывается первый пункт приема подлежащих переработке отходов





В год экологии компания «ЭкоМир» запускает проект сбора в регионе вторичных материальных ресурсов «ЭкоПост». Первый пункт приема будет открыт 23 января в селе Ново-Талицы Ивановского района в непосредственной близости от автодороги Иваново-Тейково и в шаговой доступности от жилого фонда.

«За вознаграждение граждане смогут сдавать в пункт приема подлежащие дальнейшей переработке отходы, в том числе отработанные автомобильные аккумуляторы, ПЭТ, макулатуру, алюминиевую и стеклянную тару», - сообщает пресс-служба администрации Ивановского района.

В пункте также можно будет бесплатно передать на утилизацию автомобильные покрышки и отработанные люминесцентные лампы.

«Организация сбора вторичных материальных ресурсов позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению на полигонах, снизит затраты на вывоз (транспортировку) ТБО и в целом оздоровит экологическую обстановку района», - считают авторы проекта.

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