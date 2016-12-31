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Новости

сегодня, 14:45

Жители Ивановской области теперь будут получать деньги за мусор

В регионе открывается первый пункт приема подлежащих переработке отходов


В год экологии компания «ЭкоМир» запускает проект сбора в регионе вторичных материальных ресурсов «ЭкоПост». Первый пункт приема будет открыт 23 января в селе Ново-Талицы Ивановского района в непосредственной близости от автодороги Иваново-Тейково и в шаговой доступности от жилого фонда.

«За вознаграждение граждане смогут сдавать в пункт приема подлежащие дальнейшей переработке отходы, в том числе отработанные автомобильные аккумуляторы, ПЭТ, макулатуру, алюминиевую и стеклянную тару», - сообщает пресс-служба администрации Ивановского района.

В пункте также можно будет бесплатно передать на утилизацию автомобильные покрышки и отработанные люминесцентные лампы.

«Организация сбора вторичных материальных ресурсов позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению на полигонах, снизит затраты на вывоз (транспортировку) ТБО и в целом оздоровит экологическую обстановку района», - считают авторы проекта.



ключевые слова: отходы пункт приема переработка вознаграждение
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 15:09
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										-1
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							Теперь жена вместо "вынеси мусор" будет говорить "отвези мусор". 
    
Так и вижу маршрутки, переполненные людьми с перегоревшими лампами и старыми аккумуляторами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									{Abbadon{								
							
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  • сегодня, 15:27
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										+1
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							От меня далековато .А если серьезно, то побольше бы таких проектов .Бомжи быстро наведут чистоту в городе .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 18:27
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							Так это если подойти к этому вопросу "не для галочки", а так, одна точка в ебенях - глупость несуразная...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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