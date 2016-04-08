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Новости

сегодня, 14:13

Светлана Москвина уходит из департамента здравоохранения Ивановской области


Как стало известно IvanovoNews, заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Москвина подала в отставку. Уволена она будет с завтрашнего дня, а с понедельника приступит к обязанностям заместителя главного врача областной клинической больницы по детству.



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Комментарии (16)

	


	

	

		
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  • сегодня, 14:22
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							Красивая тетенька :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ломоносов								
							
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  • сегодня, 14:30
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							чья то дочка или любовница								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Старый ворчун								
							
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  • сегодня, 14:53
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    • 
										+1
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							А, что, однако быстро пришло время для искусственно созданной  восходящей звезды ивановской политики и светилы в медицине,  летит кувырком в придорожную канаву.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • сегодня, 16:23
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    • 
										+1
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							Это не канава, а перемещение в лучшую больницу области. Явно не по знаниям, умениям и заслугам, но видимо в департаменте совсем себя не смогла проявить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 15:02
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										+1
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							Очередная яркая иллюстрация к кадровой чехарде едра в целом и Пал Ляксеича в частности...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									maria22								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Будет обидно, если ради такого " Талантливого" во всех направления человека, подвинут кого то, кто реально необходим в этом месте . Ну или создадут очередную должность!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кого-то заменит или для неё новую ставку откроют на деньги сокращённых по оптимизации врачей и медсестёр?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это реально должность такая - зам по детству? А по отрочеству и юности замы тоже есть?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кто то же её продвигает))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									{Abbadon{								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пришла симпатичная во власть - чья - то любовница .Осталась - кто то ее ублажает .Уходит - чехарда во властных структурах ..
    
Люди вечно чем то недовольны .Утрите носы , либерасты сопливые .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									сережа1								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во власти должны быть умные и опытные, а не "такие"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Петрович Снова Запорожье								
							
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  • сегодня, 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жаль что нормальные и адекватные  люди уходят из департамента...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									maria22								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а чего такого она успела сделать за 4 месяца работы в департаменте?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • сегодня, 16:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нормальные? Это про кого конкретно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уж прямо не знаю: то ли плакать. то ли радоваться????????????? редакторы! Объясните мне кому нужна и кому интересна такая новость? Их там тусуют как колоду карт, а лучше не становится! Как воровали. пилили так и продолжают пилить и воровать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dini666								
							
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  • сегодня, 18:56
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										+1
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							Вот и ушла вместе со своим протеже г. Ильюшкиным, видать сильно ядро не простило ему Кустова перед выборами. Глядишь и уголовное дело ему сейчас припаяют и его гражданской жене Кузьмичевой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
				
сегодня, 12:53

				

				Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии 
								

					
	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
				
сегодня, 11:37

				

				В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией 
								

					
	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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