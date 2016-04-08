Светлана Москвина уходит из департамента здравоохранения Ивановской области





Как стало известно IvanovoNews, заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Москвина подала в отставку. Уволена она будет с завтрашнего дня, а с понедельника приступит к обязанностям заместителя главного врача областной клинической больницы по детству.

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