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Новости

сегодня, 14:07

Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Иванове

ФОТО


Сегодня около 12.30 на улице Марии Рябининой областного центра около дома №5 произошла автоавария с участием общественного транспорта. 37-летний водитель маршрутного микроавтобуса «Форд Транзит» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Тойота РАВ 4».

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 5 человек:

1. водитель «Тойоты» с травмами головы женщина 1988 г.р. с травмами головы после оказания мед.помощи оставлен на месте ДТП

2. пассажир «Тойоты», женщина 1988 г.р. с травмами головы после оказания мед.помощи оставлен на месте ДТП

3. пассажир «Тойоты», мальчик 2015 г.р. (находился на заднем сидении в детском кресле), с травмами головы после оказания медпомощи оставлен на месте ДТП

4. пассажирка маршрутки, женщина 1990 г.р. с ушибом голени после оказания мед.помощи оставлена на месте ДТП

5. пассажир маршрутки, мужчина 1986 г.р. с ушибом колена доставлен во 2-ой травмпункт.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области. Информация уточняется.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП маршрутка автомобиль пассажиры ребенок
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • сегодня, 14:22
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							Задолбали уже всякие тойоты шататься по улицам города, мешая ритмичной, организованной и дисциплинированной работе общественного транспорта :((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Леевни								
							
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  • сегодня, 21:30
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							" ... мешая ритмичной, организованной и дисциплинированной работе общественного транспорта".
    
И где Вы видели на ивановсокм общественном транспорте дисциплинированных водителей и ритмичную организованную работу?
    
Вы где живёте? В Иванове или в Киеве?
    
Почитайте новости на Барсе. Они как сводки с фронта. То Богдан в маршрутку врезался, по ПАЗик в Богдан.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									степанида								
							
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  • сегодня, 15:44
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							Когда? уберут эти ссаные маршрутки из города...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кохомский  корень								
							
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  • сегодня, 17:49
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							На чем ездить тогда будешь?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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							Клон ты достал всех уже!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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							Странно,столько пострадавших,на авто ни царапины!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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