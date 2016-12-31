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Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Иванове
Сегодня около 12.30 на улице Марии Рябининой областного центра около дома №5 произошла автоавария с участием общественного транспорта. 37-летний водитель маршрутного микроавтобуса «Форд Транзит» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Тойота РАВ 4».
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 5 человек:
1. водитель «Тойоты» с травмами головы женщина 1988 г.р. с травмами головы после оказания мед.помощи оставлен на месте ДТП
2. пассажир «Тойоты», женщина 1988 г.р. с травмами головы после оказания мед.помощи оставлен на месте ДТП
3. пассажир «Тойоты», мальчик 2015 г.р. (находился на заднем сидении в детском кресле), с травмами головы после оказания медпомощи оставлен на месте ДТП
4. пассажирка маршрутки, женщина 1990 г.р. с ушибом голени после оказания мед.помощи оставлена на месте ДТП5. пассажир маршрутки, мужчина 1986 г.р. с ушибом колена доставлен во 2-ой травмпункт.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области. Информация уточняется.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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И где Вы видели на ивановсокм общественном транспорте дисциплинированных водителей и ритмичную организованную работу?
Вы где живёте? В Иванове или в Киеве?
Почитайте новости на Барсе. Они как сводки с фронта. То Богдан в маршрутку врезался, по ПАЗик в Богдан.