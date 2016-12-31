Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Иванове

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Сегодня около 12.30 на улице Марии Рябининой областного центра около дома №5 произошла автоавария с участием общественного транспорта. 37-летний водитель маршрутного микроавтобуса «Форд Транзит» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Тойота РАВ 4».

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 5 человек:

1. водитель «Тойоты» с травмами головы женщина 1988 г.р. с травмами головы после оказания мед.помощи оставлен на месте ДТП

2. пассажир «Тойоты», женщина 1988 г.р. с травмами головы после оказания мед.помощи оставлен на месте ДТП

3. пассажир «Тойоты», мальчик 2015 г.р. (находился на заднем сидении в детском кресле), с травмами головы после оказания медпомощи оставлен на месте ДТП

4. пассажирка маршрутки, женщина 1990 г.р. с ушибом голени после оказания мед.помощи оставлена на месте ДТП

5. пассажир маршрутки, мужчина 1986 г.р. с ушибом колена доставлен во 2-ой травмпункт.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области. Информация уточняется.



Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



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