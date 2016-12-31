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Новости

сегодня, 13:37

В Иванове пройдет открытое первенство города по конькобежному спорту


14-15 января на стадионе «Спартак» пройдет открытое первенство города Иваново по конькобежному спорту «Олимпийские надежды». Начало соревнований: 14 января - в 16.00, 15 января - в 11.00.

Программа первенства:

Подготовительный возраст (мальчики и девочки) - дистанция 100м и 300м.

Младший возраст (мальчики и девочки) - дистанция 500м и 10000м.

Средний возраст (юноши и девушки) - дистанция 500м и 3000м.

Старший возраст (юноши и девушки) - дистанция 500м и 3000м.

Юниоры и юниорки - дистанция 500м и 3000м.



ключевые слова: конькобежный спорт первенство
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