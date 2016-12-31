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Новости

сегодня, 13:27

Во всех поселениях Ивановского района появятся народные дружины


В 2017 году в каждом сельском поселении Ивановского района появятся народные дружины, призванные охранять общественный порядок. Об этом сообщает районная администрация.

«Подтолкнул к данному решению администрацию Ивановского района и правоохранительные органы положительный опыт работы народной дружины «Доверие» в Подвязновском сельском поселении, - рассказали нам в райадминистрации. - Она успешно функционирует, включает в себя 8 человек, руководителем является глава поселения Максим Комиссаров».

В настоящее время в региональном реестре народных дружин официально зарегистрированы 6 общественных объединений: в Балахонковском, Беляницком, Новоталицком, Озерновском и Тимошихском сельских поселениях. По остальным муниципальным образованиям проводится необходимая проверка документов в полиции, после которой дружины смогут законно начать свою деятельность.

Народная дружина должна включать в себя не менее троих человек, записаться в нее могут все желающие, не имеющие ограничений, установленных федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка». К ограничениям относятся: непогашенная судимость, уголовное преследование, причастность лица к экстремистской деятельности или терроризму, психические расстройства, наркомания или алкоголизм, недееспособность или ограниченная дееспособность, неоднократное совершение административных правонарушений, наличие гражданства другого государства. Народная дружина должна иметь устав, протокол и командира, план работы и условия согласовываются с отделом полиции и органом местного самоуправления.

«Со стороны муниципальной власти гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, будет оказываться поддержка и созданы максимальные условия для развития деятельности народных дружин», - заверили в районной администрации.

ключевые слова: народная дружина
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							с кем дружить будут то и за чей счет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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