Кинешемский драмтеатр и дома культуры области получат более 12 млн рублей на развитие

Средства выделены из федерального бюджета





5,5 млн рублей и 6,8 млн рублей получит Ивановская области в качестве федеральных субсидий. Средства будут направлены на поддержку творческой деятельности Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Средства, выделенные региону на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, будут направлены на приобретение кресел, светового, звукового, сценического оборудования и костюмов в учреждения Лухского, Гаврилово-Посадского, Кинешемского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, Южского, Юрьевецкого, Ильинского, Ивановского районов.

Субсидия на поддержку творческой деятельности Кинешемского драмтеатра пойдет на организацию новых постановок и спектаклей, укрепление материально-технической базы учреждения культуры, приобретение звукового и светового оборудования, сценического покрытия, изготовление декораций, костюмов и реквизита.

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