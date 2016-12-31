Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии

Компания «Нейрософт» вышла на рынок США





На днях успешно завершилась регистрация системы для транскраниальной магнитной стимуляции Neurosoft TMS в США. «Был получен сертификат FDA, – сообщил президент ивановской компании «Нейрософт» Алексей Шубин. – Food and Drug Administration – административный орган правительства США, регулирующий, в частности, использование медицинского оборудования в стране, дающий право на продажу транскраниальных магнитных стимуляторов производства компании «Нейрософт» в США».

«В США в повседневной клинической практике лечебная ТМС используется пока в основном только в психиатрии при лечении депрессии. Именно с таким назначением – лечение фармакорезистентной тяжелой депрессии – и разрешен к применению в США прибор Neurosoft TMS», – рассказал Алексей Шубин.

Ивановская компания «Нейрософт» производит магнитные стимуляторы уже более 15 лет и является единственным производителем ТМС-систем в России.

Для справки:

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – это неинвазивный метод стимуляции головного мозга посредством магнитного поля, применяемый в диагностических и лечебных целях в неврологии и психиатрии. ТМС-методики позволяют диагностировать радикулопатии, миелопатии, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, поражения кортикоспинальных проводящих путей различного генеза, новообразования, травмы спинного мозга и другие неврологические заболевания. Транскраниальная магнитная стимуляция также активно применяется для реабилитации двигательных функций у больных после инсультов, для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона.

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