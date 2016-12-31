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Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
На днях успешно завершилась регистрация системы для транскраниальной магнитной стимуляции Neurosoft TMS в США. «Был получен сертификат FDA, – сообщил президент ивановской компании «Нейрософт» Алексей Шубин. – Food and Drug Administration – административный орган правительства США, регулирующий, в частности, использование медицинского оборудования в стране, дающий право на продажу транскраниальных магнитных стимуляторов производства компании «Нейрософт» в США».
«В США в повседневной клинической практике лечебная ТМС используется пока в основном только в психиатрии при лечении депрессии. Именно с таким назначением – лечение фармакорезистентной тяжелой депрессии – и разрешен к применению в США прибор Neurosoft TMS», – рассказал Алексей Шубин.
Ивановская компания «Нейрософт» производит магнитные стимуляторы уже более 15 лет и является единственным производителем ТМС-систем в России.
Для справки:
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – это неинвазивный метод стимуляции головного мозга посредством магнитного поля, применяемый в диагностических и лечебных целях в неврологии и психиатрии. ТМС-методики позволяют диагностировать радикулопатии, миелопатии, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, поражения кортикоспинальных проводящих путей различного генеза, новообразования, травмы спинного мозга и другие неврологические заболевания. Транскраниальная магнитная стимуляция также активно применяется для реабилитации двигательных функций у больных после инсультов, для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона.
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Комментарии (6)
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- Fantomasсегодня, 13:50Молодцы! Искренне рад за вас и за то, что в нашем городе есть такие прекрасные компании!!! Алексей Борисович, а помогает ли вам область? Как она поддерживает Вашу компанию и содействует продвижению Вашей продукции на международном рынке?
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- foxсегодня, 13:50готовитесь американцы?)))Иваново будет Вас лечить от депрессии
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- Владимир Барановскийсегодня, 14:00А как-же рядовые ивановцы и их проблемы со здоровьем.А?Господин великий Нейрософт?
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 16:05А это вам не сюда, это вам в психбольницу надо, в "Богородское". :) Это для их пациентов аппарат. :)
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- Executorсегодня, 17:36Нейрософт - производственная компания, а не лечебное учреждение.
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- МашаЯсегодня, 21:24Приборы производства компании "Нейрософт" используются во многих медицинских учреждениях города Иваново и Ивановской области.
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