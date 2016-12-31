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Новости

сегодня, 12:53

Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии

Компания «Нейрософт» вышла на рынок США


На днях успешно завершилась регистрация системы для транскраниальной магнитной стимуляции Neurosoft TMS в США. «Был получен сертификат FDA, – сообщил президент ивановской компании «Нейрософт» Алексей Шубин. – Food and Drug Administration – административный орган правительства США, регулирующий, в частности, использование медицинского оборудования в стране, дающий право на продажу транскраниальных магнитных стимуляторов производства компании «Нейрософт» в США».

«В США в повседневной клинической практике лечебная ТМС используется пока в основном только в психиатрии при лечении депрессии. Именно с таким назначением – лечение фармакорезистентной тяжелой депрессии – и разрешен к применению в США прибор Neurosoft TMS», – рассказал Алексей Шубин.

Ивановская компания «Нейрософт» производит магнитные стимуляторы уже более 15 лет и является единственным производителем ТМС-систем в России.

Для справки:

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – это неинвазивный метод стимуляции головного мозга посредством магнитного поля, применяемый в диагностических и лечебных целях в неврологии и психиатрии. ТМС-методики позволяют диагностировать радикулопатии, миелопатии, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, поражения кортикоспинальных проводящих путей различного генеза, новообразования, травмы спинного мозга и другие неврологические заболевания. Транскраниальная магнитная стимуляция также активно применяется для реабилитации двигательных функций у больных после инсультов, для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона.



ключевые слова: медицинская техника США рынок
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 13:50
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							Молодцы! Искренне рад за вас и за то, что в нашем городе есть такие прекрасные компании!!! Алексей Борисович, а помогает ли вам область? Как она поддерживает Вашу компанию и содействует продвижению Вашей продукции на международном рынке?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 13:50
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										-1
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							готовитесь американцы?)))Иваново будет Вас лечить от депрессии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Владимир Барановский								
							
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  • сегодня, 14:00
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							А как-же рядовые ивановцы и их проблемы со здоровьем.А?Господин великий Нейрософт?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:05
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							А это вам не сюда, это вам в психбольницу надо, в "Богородское". :) Это для их пациентов аппарат. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Нейрософт - производственная компания, а не лечебное учреждение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Приборы производства компании "Нейрософт" используются во многих медицинских учреждениях города Иваново и Ивановской области. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
				
сегодня, 12:53

				

				Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии 
								

					
	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
				
сегодня, 11:37

				

				В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией 
								

					
	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
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31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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