Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:45

В Ивановской области обнаружили большую несанкционированную свалку биоотходов

Общая масса найденных голов крупного рогатого скота составила более 700 кг


В деревне Гоголево Ивановского района была обнаружена несанкционированная свалка биологических отходов. Как сообщает Первый лесопромышленный портал, на свалке, общий объем которой составил более 3 кубометров, в большом количестве находились головы крупного рогатого скота весом более 700 кг.

Анализ взятого биоматериала показал, что возбудителей опасных болезней нет. Это позволило утилизировать отходы в биотермической яме. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована.

По словам председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаила Яковлева, чтобы не допустить новых несанкционированных свалок, было дано поручение Ивановскому лесничеству организовать на данном участке установку шлагбаума и информационного аншлага.

ключевые слова: биоотходы свалка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 913
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
				
сегодня, 12:53

				

				Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии 
								

					
	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1540						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
				
сегодня, 11:37

				

				В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией 
								

					
	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2950						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8979						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3123						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8158						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8325						
    •