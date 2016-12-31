В Ивановской области обнаружили большую несанкционированную свалку биоотходов

Общая масса найденных голов крупного рогатого скота составила более 700 кг





В деревне Гоголево Ивановского района была обнаружена несанкционированная свалка биологических отходов. Как сообщает Первый лесопромышленный портал, на свалке, общий объем которой составил более 3 кубометров, в большом количестве находились головы крупного рогатого скота весом более 700 кг.

Анализ взятого биоматериала показал, что возбудителей опасных болезней нет. Это позволило утилизировать отходы в биотермической яме. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована.

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По словам председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаила Яковлева, чтобы не допустить новых несанкционированных свалок, было дано поручение Ивановскому лесничеству организовать на данном участке установку шлагбаума и информационного аншлага.