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сегодня, 12:45
В Ивановской области обнаружили большую несанкционированную свалку биоотходов
Общая масса найденных голов крупного рогатого скота составила более 700 кг
В деревне Гоголево Ивановского района была обнаружена несанкционированная свалка биологических отходов. Как сообщает Первый лесопромышленный портал, на свалке, общий объем которой составил более 3 кубометров, в большом количестве находились головы крупного рогатого скота весом более 700 кг.
Анализ взятого биоматериала показал, что возбудителей опасных болезней нет. Это позволило утилизировать отходы в биотермической яме. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована.По словам председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаила Яковлева, чтобы не допустить новых несанкционированных свалок, было дано поручение Ивановскому лесничеству организовать на данном участке установку шлагбаума и информационного аншлага.
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