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За год в Ивановской области больше 100 человек получили травмы в общественном транспорте из-за падений
В 2016 году больше 100 человек в Ивановской области получили травмы в результате падений в общественном транспорте. В числе пострадавших - 14 несовершеннолетних. Такие данные приводит пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Причиной подобных происшествий являются несоблюдение водителями скорости, соответствующей конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода.
По статистике, в 2016 году в Ивановской области водители общественного транспорта стали участниками 103 аварий, где в результате падения в салоне были травмированы 109 человек, в том числе несовершеннолетние.
«Если произошло падение в салоне, пассажир должен обратиться либо к кондуктору, либо к водителю и дождаться сотрудников ГИБДД и скорой помощи, чтобы зафиксировать факт падения», - советуют дорожные полицейские.
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Комментарии (1)
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 12:52Думаю пора кому-то сделать из этого какие-то выводы,и начинать что-то предпринимать,а то только одна статистика из года в год и не более!
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