За год в Ивановской области больше 100 человек получили травмы в общественном транспорте из-за падений





В 2016 году больше 100 человек в Ивановской области получили травмы в результате падений в общественном транспорте. В числе пострадавших - 14 несовершеннолетних. Такие данные приводит пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Причиной подобных происшествий являются несоблюдение водителями скорости, соответствующей конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

По статистике, в 2016 году в Ивановской области водители общественного транспорта стали участниками 103 аварий, где в результате падения в салоне были травмированы 109 человек, в том числе несовершеннолетние.

«Если произошло падение в салоне, пассажир должен обратиться либо к кондуктору, либо к водителю и дождаться сотрудников ГИБДД и скорой помощи, чтобы зафиксировать факт падения», - советуют дорожные полицейские.

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