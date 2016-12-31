Полуфинал конкурса «Утренняя звезда» состоится в Иванове 22 января





22 января в ивановском Центре культуры и отдыха состоится полуфинал конкурса «Утренняя звезда». Начало – в 14.00.

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Перед жителями и гостями города выступят лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы. Для многих участников прежних лет конкурс стал стартовой площадкой для развития творчества, а для кого-то и выбором будущей профессии.