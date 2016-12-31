Новости
сегодня, 11:37
В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
Он будет подчиняться непосредственно главе региона
Сегодня губернатор Павел Коньков анонсировал создание управления по противодействию коррупции в правительстве области. Оно будет подчиняться непосредственно главе региона. Павел Коньков рассказал об этом, общаясь с журналистами перед началом торжественного заседания, посвященного профессиональному празднику прокурорских работников.
- оцените новость:
-
(2)
- 2929
- 32
Комментарии (32)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:13Светлана Москвина уходит из департамента здравоохранения Ивановской области
-
(1)
- 3824
сегодня, 14:07Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Иванове
ФОТО
-
(0)
- 3992
сегодня, 12:53Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
-
(4)
- 1540
сегодня, 11:37В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
Он будет подчиняться непосредственно главе региона
-
(2)
- 2950
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 8979
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3265
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3123
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2866
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 8158
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 8325
или
управления в правительстве области по противодействию коррупции
?
Столько уже построено, что плюнуть некуда, одни предприятия кругом :)
Так же очень хороший советник Антон Колмогоров, который откатывает хорошие деньги с гос закупок.
Отличный друг и управленец, бывший мэр, а ныне депутат ГД Хохлов.
Да много еще кого можно вспомнить, все сплошь честные, порядочные и толковые господа. :)
Спасибо Павлу Алексеевичу. Хохлов теперь в тепле в Москве, а ивановцы по прежнему в Иванове, но в холоде.
При этом я не говорю о том, что в январские морозы, по причине никудышных параметров теплоносителя, мёрзла не только Суховка, а весь город.