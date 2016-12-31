В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией

Он будет подчиняться непосредственно главе региона





Сегодня губернатор Павел Коньков анонсировал создание управления по противодействию коррупции в правительстве области. Оно будет подчиняться непосредственно главе региона. Павел Коньков рассказал об этом, общаясь с журналистами перед началом торжественного заседания, посвященного профессиональному празднику прокурорских работников.

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