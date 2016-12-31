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Новости

сегодня, 11:37

В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией

Он будет подчиняться непосредственно главе региона


Сегодня губернатор Павел Коньков анонсировал создание управления по противодействию коррупции в правительстве области. Оно будет подчиняться непосредственно главе региона. Павел Коньков рассказал об этом, общаясь с журналистами перед началом торжественного заседания, посвященного профессиональному празднику прокурорских работников.



ключевые слова: коррупция борьба орган
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Комментарии (32)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 11:48
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понятно. :) Понаблюдаем за пациентами. :) Пока что они вон, шнырей, за синюхами смотрящих, построить не могут. :) Чтож будет, ежели этих младенцев супротив матёрых казнокрадов-то выставить? :) Это жестоко и негуманно, психологическая травма может быть у окружающих. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Orbit								
							
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  • сегодня, 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очередная структура для трудоустройства своих да наших, мне кажется. За деньги налогоплательщиков. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:51
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    • 
										-1
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							Да как-бы, неаккуратное обращение с деньгами налогоплательщиков сейчас того, чревато нехорошими последствиями. :) Самого распорядителя бюджетных средств тогда к делу подошьют. :) Для выполнения плана по борьбе с коррупцией. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сами ж на себя выйдут, борцы во главе с главой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Начальником управления хорошо бы Чужбинкина поставить, а замом - Жубаркина...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							может камеру для расстрелов лучше? и эффективнее и дешевле.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Румянцев								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это же до какой степени развала надо доработаться, чтобы нанимать чиновников, которые будут уличать в воровстве тех, кого ты же нанял работать. Бедная страна.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									741852								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О как, Матвеев (был задержан 27 февраля 2014 года с поличным при получении взятки в размере 1 млн рублей) по УДО (был задержан 27 февраля 2014 года с поличным при получении взятки в размере 1 млн рублей) выходит, как раз под него :)) И таки да, Жубаркина с Чужбинкиным в помощь :)))))))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Брусочкин								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Павел Алексеевич! Хватит народ смешить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Бублик								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Браво губернатору, осталось создать Управление по управлению всеми управлениями, а Департамент дорожного хозяйства разделить на два - "Туда" и "Обратно".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									741852								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И еще создать управление по созданию управлений :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 управления по противодействию коррупции в правительстве области
    
или
    
 управления в правительстве области по противодействию коррупции
    
?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сергей суворов								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ещё один корруппированный орган.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vtldtlm b r								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно, а их полномочия будут распространяться на муниципалитеты? Ох как интересно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									anastasia-gc								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пчелы против меда								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vtldtlm b r								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это будет новостью года на протяжении всего года!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну да, люди придут с жалобой, они же сами рассмотрят и ходу проверке не дадут. Умно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Венглинский								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Выделите кладбище под коррупционеров и разрешения на их отстрел. За неделю заполнится								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									r.v74@mail.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НЕ МНОГО-ЛИ ОРГАНОВ БЕЗДЕЛЬНИКОВ НАСОЗДАВАЛИ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кохомский  корень								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Павел Алексеевич Коньков - это кристально честный человек, никогда и ни при каких обстоятельствах не замаравший свое имя. Его стремление к очищению верхнего эшелона областной власти достойно самого наивысшего уважения! В принципе, это замечательно, когда чиновники будут чувствовать контроль за собой, что в любом случае пойдет во благо простым людям! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совершенно правильные слова! Полностью поддерживаю!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
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  • сегодня, 14:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Добавлю, что Павел Алексеевич добрый и бескорыстный человек, всегда готовый придти на помощь. Он однозначно не потерпит рядом с собой людей с подмоченной репутацией. Создание антикоррупционного департамента очень правильное и своевременное решение, особенно в свете последних событий! Браво Павел Алексеевич! Вы настоящий губернатор!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									741852_								
							
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  • сегодня, 14:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не надо говорить ничего плохого про нашего губернатора. Он отлично справляется со своими обязанностями и пользуется безоговорочной поддержкой всего населения Ивановской области, что и показали результаты выборов и многочисленных опросов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									741852								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тебя выдает нижнее подчеркивание после двойки :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
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  • сегодня, 14:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совершенно верно! Все помнил лозунг: Строить предприятия, а не торговые центры!
    
Столько уже построено, что плюнуть некуда, одни предприятия кругом :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Андрей Кабанов, яркий тому пример!
    
Так же очень хороший советник Антон Колмогоров, который откатывает хорошие деньги с гос закупок.
    
Отличный друг и управленец, бывший мэр, а ныне депутат ГД Хохлов. 
    
Да много еще кого можно вспомнить, все сплошь честные, порядочные и толковые господа. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сегодня вся "Суховка" сидит без отпопления и вспоминает как в 2016 году, перед уходом в госдуму", Хохлов рапортовал о готовности к зиме.
    
Спасибо Павлу Алексеевичу. Хохлов теперь в тепле в Москве, а ивановцы по прежнему в Иванове, но в холоде.
    
При этом я не говорю о том, что в январские морозы, по причине никудышных параметров теплоносителя, мёрзла не только Суховка, а весь город.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									тольковский								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если эти слова взять в кавычки - то читать можно. А если без кавычек, то как понимать слова  стремления к очищению верхнего эшелона власти вяжутся с тем, что на место одного посаженного первого зама принимается другой, которого через некоторое время тоже сажают?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									тольковский								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Павел Алексеевич! Ты сам то понял что сотворил? Без управления все знают кто у тебя коррупционер. До чего дожили! Позор!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Коррупция, которая порождает коррупцию, порождает коррупцию, которая порождает коррупцию)) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 21:31
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										+1
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							Пашуха!!! может быть в глубине души ты и против коррупции, но у тебя кишка тонка, что бы бороться с выстроенной вертикалью власти!))))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • 44 минуты назад
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										0
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							А его начальником станет Михаил Прик - ныне заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ивановской области								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
				
сегодня, 12:53

				

				Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии 
								

					
	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
				
сегодня, 11:37

				

				В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией 
								

					
	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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