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Новости

сегодня, 11:34

У жителя Ивановской области за долги забрали пособие на ребенка

В дело пришлось вмешаться прокуратуре


Житель поселка Верхний Ландех, являясь получателем пособия по уходу за ребенком до полутора лет, задолжал по кредитам, страховым взносам и налогам. В рамках возбужденных в отношении него исполнительных производств судебные приставы наложили арест на счет, куда поступали деньги на ребенка. В пользу взыскателей со счета было списано 11 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд с просьбой провести проверку на предмет законности подобных действий приставов.

Так и оказалось. Согласно закону «Об исполнительном производстве», «взыскание не может быть наложено на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».

В связи с этим прокуратура предъявила в суд иск к Службе судебных приставов о возврате незаконно взысканных денежных средств. Сейчас данное исковое требование находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: долги пособие на ребенка судебные приставы прокуратура
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 11:40
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										+1
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							Судебные приставы, это хуже воров,вор хоть что-то оставляет. А эти готовы все забрать, насрать им на людей, что им детей кормить нечем будет. Зарплаты под 100 т.р. и они не поймут людей которые существуют на 10-15 т.р. Сидят в своих теплых кабинетах греют свою жопу и ничего не делают. Разогнать их нахрен								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									L I K								
							
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  • сегодня, 11:50
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										-1
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							СПИ действуют в рамках законодательства и все, как вы говорите, "воровские действия" предусмотрены этим самым законодательством.
    
Зарплата под 100 тысяч??? Уважаемый, не несите бред. Зарплата СПИ составляет со всеми премиями и надбавками тысяч на 15-17 потянет, в лучшем случае. Плавали, знаем.
    
Мужик набрал долгов и теперь все хреновые, в суд обратился... правильно говорят, что берешь чужое, а отдавать приходится свое.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • сегодня, 12:44
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										+1
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							я все конечно пнимаю,мужик погряз в долгах,но надо как-то проверять с каких источников поступают средства на карту,порой страдают невинные дети,деньги списали мигом,а вернуть их надо будет побороться,у меня соседка 87 лет,ее внук прописан у нее,взял кредит,у бабки с пенсии снимают 50%,интересно за что???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Бублик								
							
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  • сегодня, 12:50
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										+1
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							Может бабуля поручителем стала? Хотя в таком возрасте не должны были ее в поручители записать.
    
Судебные приставы - это выкидыши юрфаков, больше никуда устроиться не могут, а диплом-то - вот он, юрист же! Дурак на дураке сидит, в базе производств помойка, деньги должников тырят. А зарплата таки да, маленькая у них.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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