У жителя Ивановской области за долги забрали пособие на ребенка

В дело пришлось вмешаться прокуратуре





Житель поселка Верхний Ландех, являясь получателем пособия по уходу за ребенком до полутора лет, задолжал по кредитам, страховым взносам и налогам. В рамках возбужденных в отношении него исполнительных производств судебные приставы наложили арест на счет, куда поступали деньги на ребенка. В пользу взыскателей со счета было списано 11 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд с просьбой провести проверку на предмет законности подобных действий приставов.

Так и оказалось. Согласно закону «Об исполнительном производстве», «взыскание не может быть наложено на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».

В связи с этим прокуратура предъявила в суд иск к Службе судебных приставов о возврате незаконно взысканных денежных средств. Сейчас данное исковое требование находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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