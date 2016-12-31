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У жителя Ивановской области за долги забрали пособие на ребенка
В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Житель поселка Верхний Ландех, являясь получателем пособия по уходу за ребенком до полутора лет, задолжал по кредитам, страховым взносам и налогам. В рамках возбужденных в отношении него исполнительных производств судебные приставы наложили арест на счет, куда поступали деньги на ребенка. В пользу взыскателей со счета было списано 11 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд с просьбой провести проверку на предмет законности подобных действий приставов.
Так и оказалось. Согласно закону «Об исполнительном производстве», «взыскание не может быть наложено на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
В связи с этим прокуратура предъявила в суд иск к Службе судебных приставов о возврате незаконно взысканных денежных средств. Сейчас данное исковое требование находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Зарплата под 100 тысяч??? Уважаемый, не несите бред. Зарплата СПИ составляет со всеми премиями и надбавками тысяч на 15-17 потянет, в лучшем случае. Плавали, знаем.
Мужик набрал долгов и теперь все хреновые, в суд обратился... правильно говорят, что берешь чужое, а отдавать приходится свое.
Судебные приставы - это выкидыши юрфаков, больше никуда устроиться не могут, а диплом-то - вот он, юрист же! Дурак на дураке сидит, в базе производств помойка, деньги должников тырят. А зарплата таки да, маленькая у них.