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Новости

сегодня, 11:15

ДЭРиТ: В 2016 году цены на продукты в Ивановской области были ниже среднероссийских


По данным департамента экономического развития и торговли Ивановской области, индекс потребительских цен в декабре 2016 года в регионе составил 100,3%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце (соответствующий ИПЦ по РФ составил 100,4%). Замедление роста цен отмечалось в основном на продовольственную группу товаров – на 0,4 процентных пункта, на услуги – на 0,1 процентных пункта.

По отношению к декабрю 2015 года ИПЦ в Ивановской области в декабре 2016 года составил 106%. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

За январь-декабрь 2016 года по сравнению с показателем за 2015 год индекс потребительских цен в Ивановской области стал ниже на 9,8 процентных пункта и составила 107,2% (аналогичный показатель прошлого года – 117%). По Российской Федерации в целом ИПЦ за январь-декабрь 2016 года составил 107,1%. При этом по Ивановской области цены на продовольственные товары были ниже, чем по стране на 0,8 процентных пункта.

«Можно сделать вывод, что негативные процессы, наблюдавшиеся в прошлом году, преодолены. Индекс потребительских цен в Ивановской области удерживался на уровне общероссийских показателей. Особенно важно, что наибольшего снижения темпов роста цен удалось достичь по группе продовольственных товаров», – отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.



ключевые слова: экономика инфляция цены продукты продовольствие
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • сегодня, 11:46
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							"снижения темпов роста цен" это ключевое-"роста"! А зп, растёт у всех? всем на всё хватает?! Я знаю только одну систему при которой было снижение цены и рост производительности труда, и это не современная РФ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • сегодня, 12:05
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										-1
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							Что-то у людей в магазинах такие лица, будто Крым не наш.(с)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Werdogut								
							
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  • сегодня, 12:38
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							Гордимся ростом цен?! Узнаю родное государство.
    

    
"В 2016 году в России продано на 11% меньше автомобилей в сравнении с 2015 годом."
    

    
"Операторы мобильной связи «Билайн» и МТС начали сотрудничать с микрофинансовыми организациями и предлагать своим клиентам микрозаймы. «Билайн» может предложить микрозайм в размере от 3 тыс. до 15 тыс. рублей под 2% в день (730% в год)."
    

    
"По данным Росстата, инфляция в России с 1 по 9 января составила 0.3%."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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