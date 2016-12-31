ДЭРиТ: В 2016 году цены на продукты в Ивановской области были ниже среднероссийских





По данным департамента экономического развития и торговли Ивановской области, индекс потребительских цен в декабре 2016 года в регионе составил 100,3%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце (соответствующий ИПЦ по РФ составил 100,4%). Замедление роста цен отмечалось в основном на продовольственную группу товаров – на 0,4 процентных пункта, на услуги – на 0,1 процентных пункта.

По отношению к декабрю 2015 года ИПЦ в Ивановской области в декабре 2016 года составил 106%. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

За январь-декабрь 2016 года по сравнению с показателем за 2015 год индекс потребительских цен в Ивановской области стал ниже на 9,8 процентных пункта и составила 107,2% (аналогичный показатель прошлого года – 117%). По Российской Федерации в целом ИПЦ за январь-декабрь 2016 года составил 107,1%. При этом по Ивановской области цены на продовольственные товары были ниже, чем по стране на 0,8 процентных пункта.

«Можно сделать вывод, что негативные процессы, наблюдавшиеся в прошлом году, преодолены. Индекс потребительских цен в Ивановской области удерживался на уровне общероссийских показателей. Особенно важно, что наибольшего снижения темпов роста цен удалось достичь по группе продовольственных товаров», – отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

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