В Кохме из-за лихача-водителя автобуса пострадали 6-летний ребенок и девушка

Мальчика доставили в ОКБ





Дорожный инцидент произошел 11 января около 12.10 на улице Кочетовой в Кохме. 31-летний водитель автобуса «Богдан» (стаж с 2012 года) так пролетел искусственную неровность, что в салоне попадали пассажиры.

6-летний мальчик, который ехал в сопровождении мамы и сидел у окна, получил ушиб передней брюшной стенки. Ребенка доставили в областную клиническую больницу, и после оказания медпомощи отпустили домой.

Также пострадала 28-летняя девушка, получив ушибы мягких тканей лица.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.

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