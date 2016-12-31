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сегодня, 10:54
В Кохме из-за лихача-водителя автобуса пострадали 6-летний ребенок и девушка
Мальчика доставили в ОКБ
Дорожный инцидент произошел 11 января около 12.10 на улице Кочетовой в Кохме. 31-летний водитель автобуса «Богдан» (стаж с 2012 года) так пролетел искусственную неровность, что в салоне попадали пассажиры.
6-летний мальчик, который ехал в сопровождении мамы и сидел у окна, получил ушиб передней брюшной стенки. Ребенка доставили в областную клиническую больницу, и после оказания медпомощи отпустили домой.
Также пострадала 28-летняя девушка, получив ушибы мягких тканей лица.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.
ключевые слова: автобус пассажиры пострадавшие
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Комментарии (4)
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 10:57Это всё гонка за копейкой!
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- asdfgсегодня, 10:59Почти вся Кохма это ограничение скорости 40 км/ч. С какой же скоростью летел этот летчик на автобусе, что при проезде неровности люди попадали.
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 10:59На ул.Кочетовой нет такого ограничения,только по ул.Ивановская!
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- Lesnoy Kotсегодня, 11:29там вся дорога на Кочетовой, искусственная неровность. а кольцо у администрации - стыд и позор
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