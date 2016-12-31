Новый метод соцобслуживания продемонстрируют в Заволжском районе

Речь идет о семейном подряде





Сегодня, 12 января, в селе Жажлево Заволжского района соцработники - 2 супружеские пары – придут к одиноко проживающим гражданам пожилого возраста - получателям социальных услуг на дому. Они окажут соцуслуги в рамках нового метода социального обслуживания «Семейный подряд».

По словам представителей департамента соцзащиты, преимущество метода семейного подряда заключается в распределении обязанностей предоставления социальных услуг между членами семей - социальными работниками. «Данный метод позволяет повысить качество социального обслуживания на дому - увеличить число предоставляемых услуг, при этом сокращая время на их оказание».

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