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Новости

сегодня, 10:18

В поселке Железнодорожный мерзнут жители

Газовики отказываются запустить газовый кооператив "по техническим причинам"

Как мы уже сообщали, в поселке Железнодорожный Ивановского района замерзают жители - по их словам, газовики предписали сломать печи для установки газового оборудования. 
Однако газ в 16 домов в эту зиму так и не поступил, хотя жители оплатили все работы,  залезая в долги по несколько сотен тысяч рублей. 

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям  ОАО «Газпром газораспределение Иваново» С.Е. Башмаков в своем письме в телекомпанию "БАРС" заявил, что «ускорить процесс» его компания не может: 
"Распределительный газопровод для газификации жилых домов кооператива «Лидия» в с. Железнодорожный  Ивановского района в соответствии с техническими условиями должен быть присоединен к подземному распределительному газопроводу высокого давления к асфальто-бетонному заводу.  
В связи с тем, что  газопровод  к  асфальто-бетонному заводу не сдан в эксплуатацию, пуск газа в него не представляется возможным. Таким образом, отсутствует техническая возможность пуска газа в распределительный газопровод к кооперативу «Лидия».

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							Мечты сбываются не сразу. И не у всех.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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