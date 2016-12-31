В Ивановской области пожарные тушили загоревшуюся «копейку»





В ночь на 12 января в Юрьевце загорелся автомобиль «ВАЗ-2101», припаркованный на улице Ленина. На место происшествия выезжал пожарный расчет. Огонь повредил правое заднее крыло «копейки». Причина возгорания устанавливается.

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