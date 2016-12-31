На автодорогах в Лежневском районе вводится временное ограничение движения

Причина - проведение ралли







В связи с проведением 2-го этапа Чемпионата ЦФО по ралли «Зимняя Шуя – 2017» 12 февраля вводится прекращение движения транспортных средств на следующих автомобильных дорогах в Лежневском районе:

1) Лежнево – Высоково;

2) Подъезд к Княжево.

Время введения прекращения движения транспортных средств по вышеуказанным автомобильным дорогам:

1) с 08:30 до 10:30 часов;

2) с 13:10 до 15:10 часов;

3) с 16:30 до 18:30 часов.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

841

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области просит водителей и участников дорожного движения заранее планировать свое время в пути с учетом введения временного прекращения движения.