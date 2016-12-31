В Иванове водитель внедорожника сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль

Пострадавшего пешехода доставили в ОКБ





ДТП случилось 11 января около 16.20 на улице Богдана Хмельницкого. 28-летний молодой человек, управляя внедорожником «Тойота Лэнд Круизер», сбил 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне «зебры» и, по словам водителя, находилась вне зоны видимости. После этого «Тойота» врезалась в припаркованный автомобиль «Киа Спектра», за рулем которого никого не было.

В результате ДТП женщину-пешехода с закрытым переломом плеча доставили в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель внедорожника был трезв.

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