Во время пожара в частном доме в Кинешме погиб пенсионер





Сегодня около часа ночи в деревянном частном доме на улице Халтурина в Кинешме произошел пожар. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось горение кровли дома. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, в кухне на полу пожарные обнаружили тело хозяина дома 1940 года рождения.

Причина возгорания на данный момент устанавливается.

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