Задержан житель Ивановской области, убивший одного своего коллегу и ранивший другого

От полиции он скрывался недолго







Как мы сообщали ранее, вчера, 10 января, в частном доме на улице Южной в Наволоках произошла драка с участием трех человек. В результате один из них – 47-летний хозяин дома – от полученных травм скончался. Ещё один мужчина, уроженец Белгорода, получил ранения и был госпитализирован. Третий, кинешемец, подался в бега. Именно он нанес ножевые ранения двум остальным.

Сегодня стало известно, что беглеца поймали. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, по подозрению в особо тяжком преступлении задержан 57-летний мужчина. Злоумышленника удалось задержать в Кинешме в результате объявленного полицейскими плана «Перехват». В октябре 2016 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Также сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый преступник и потерпевшие работали в одной строительной бригаде вахтовым методом в Москве и накануне криминального происшествия готовились к отъезду в столицу.

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В настоящее время подозреваемый в особо тяжком преступлении передан специалистам следственного комитета.