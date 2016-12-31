В Ивановской области молодой пироман-инвалид сжег дом своей матери

Для этого он использовал сено, предназначенное на корм кроликам





Сотрудники полиции проводят проверку по факту возгорания 10 января в одном из домов, расположенных в поселке Мелиораторов Ивановского района.

Было установлено, что 23-летний молодой человек, инвалид II группы, проживал в данном доме со своей матерью. Женщине с целью безопасности приходилось прятать от сына спички, так как ранее он совершал попытки поджога жилища. На этот раз во время ее отсутствия он-таки нашел спрятанные спички, взял сено, предназначенное на корм кроликам, разложил его на диване, у кухонной двери, у телевизора и поджег. После этого молодой человек покинул дом.

Вследствие пожара часть дома была повреждена. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, виновник возгорания задержан сотрудниками полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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