Новости
В Ивановской области молодой пироман-инвалид сжег дом своей матери
Для этого он использовал сено, предназначенное на корм кроликам
Сотрудники полиции проводят проверку по факту возгорания 10 января в одном из домов, расположенных в поселке Мелиораторов Ивановского района.
Было установлено, что 23-летний молодой человек, инвалид II группы, проживал в данном доме со своей матерью. Женщине с целью безопасности приходилось прятать от сына спички, так как ранее он совершал попытки поджога жилища. На этот раз во время ее отсутствия он-таки нашел спрятанные спички, взял сено, предназначенное на корм кроликам, разложил его на диване, у кухонной двери, у телевизора и поджег. После этого молодой человек покинул дом.
Вследствие пожара часть дома была повреждена. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, виновник возгорания задержан сотрудниками полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- оцените новость:
-
(0)
- 1448
- 1
Комментарии (1)
-
- макссссегодня, 11:05изолировать урода
Новость дня
-
(1)
- 3824
-
(0)
- 3992
-
(4)
- 1540
-
(2)
- 2950
-
(8)
- 8979
-
(1)
- 3265
-
(3)
- 3123
-
(0)
- 2866
-
(0)
- 8158
-
(2)
- 8325