План по осеннему призыву на военную службу Ивановской областью выполнен полностью





Ивановская область полностью выполнила план по призыву граждан на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил по итогам совещания помощник военного комиссара Ивановской области Станислав Лихванчук, установленное региону задание штаба Западного военного округа на комплектование войск выполнено в установленные сроки в полном объеме. За осенний призыв 2016 года в Вооружённые Силы РФ, другие войска и воинские формирования отправлено около 600 призывников Ивановской области. В их числе 124 человека имеют военно-учетные специальности, 113 человек - высшее профессиональное образование.

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По информации призывной комиссии Ивановской области, всего было призвано 4464 молодых человека, из них 3399 - явились в призывные комиссии, 2161 - получил отсрочку от призыва, 662 - освобождены от прохождения военной службы.