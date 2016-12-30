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Новости

вчера, 18:05

Против заместителя ивановского мэра могут возбудить уголовное дело

Очередной скандал вокруг наружной рекламы


Управлением федеральной антимонопольной службы по Ивановской области принято решение, которое может привести к возбуждению еще одного уголовного дела против чиновников администрации города Иванова.

Комиссия УФАС по рекламе установила факт выдачи администрацией города Иванова разрешения от 20.07.2016г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на ул.Б.Хмельницкого между домами 36 и 38 без проведения торгов, что является нарушением требований закона «О рекламе».
Разрешение выдано начальником управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города И.Б.Цветковой для ООО «Прозерпина».
Цветкова настаивала, что имела права выдать разрешение без проведения торгов, поскольку «Прозерпина» имела согласие на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «законного владельца» земельного участка - предпринимателя Н.И.Железняка.
Оказалось, правда, что земля все-таки муниципальная и находится в аренде у Железняка под «торговый павильон», а не рекламную конструкцию.
На комиссии представитель управления по делам наружной рекламы «..не смог назвать норму права, которой руководствовалось  управление при рассмотрении заявления «Прозерпины», как не смог пояснить и то, почему часть участка земли - после передачи ее в аренду под торговый павильон – вдруг была включена в октябре 2016 года в «Схему размещения рекламных конструкций».
В УФАС пришли к выводу, что аренда земли не наделяет арендатора правом без торгов устанавливать на арендованной земле рекламные конструкции или передавать такие права третьим лицам.
Действия Цветковой были признаны незаконными, что может быть оценено и как злоупотребление служебным положением.

Вряд ли подобное поведение начальника Управления по делами наружной рекламы И.Б.Цветковой можно  считать ошибкой и вряд ли она действовала в интересах коммерческой структуры на свой страх и риск.

ООО «Прозерпина» аффилирована к группе «Тайфун-медиа».
Другая компания, близкая к «Тайфун медиа» - ООО «Телекомрешения» 15 августа 2016 года получила по конкурсу 95 рекламных мест в городе, гарантировав заплатить 27,5 млн.руб. в бюджет города.
Однако 12 октября 2016 года в мэрии была изменена Схема размещения рекламных конструкций - в том числе большинство из 95 разыгранных конструкций - в части уменьшения их площади и сложности.  По мнению ряда экспертов, это приведет к уменьшению как расходов «Телекомрешения» на производство рекламных конструкций (например, вместо призматронов можно установить статические конструкции), так и уменьшению платежей в бюджет в 1,5-2 раза. (Поскольку "Телекомрешения" может получить такое право из-за изменения Схемы)
Постановление было подписано временно исполняющим полномочия главы города Иванова И.В.Чебыкиным.

Указанные действия И.В.Чебыкина (в том числе как действующего ныне заместителя главы администрации города) и И.Б.Цветковой (управление по делам наружной рекламы подчиняется именно И.В.Чебыкину) могут привести к нанесению ущерба для городского бюджета.
По мнению наблюдателей, по данным фактам не исключено возбуждение уголовных дел за злоупотребление должностными полномочиями в интересах коммерческих структур.



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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 20:24
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										+1
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							Отмажут.
    
Ленинская прокуратура руководимая Царевским, убеждён в этом, горадминистрацию всегда отмазывает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • сегодня, 01:33
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							Чебыкин имеет большие связи в прокуратуре, предполагаю будет предлагать большую взятку и не исключаю, что кому то захочется взять, а может так по-дружески. Выгнать его с работы, пускай бизнесом занимается, а то ездит на машине за 8 миллионов! Где взял?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cергей суворов								
							
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  • вчера, 20:58
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										+1
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							Пора в штат администрации взять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pirate								
							
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  • сегодня, 09:29
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										-1
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							да что за привычка-то у барсят "может быть возбуждено..." тут даже и намека нет... вернут всё взад и вынесут замечание. И всё. Вы в своей погоней за Илюшкиным уже совсем потеряли профессию...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Замкадыш								
							
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  • сегодня, 12:03
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										+1
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							отмажут. Это же "воровская россия" за которую нас дружно отголосовали. А там кум на свате, жена да подружка, ну и т.д. Ворьё сраное. Задолбали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Oleg_37								
							
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  • сегодня, 15:35
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							да там Ефремова прищучили с его незаконными рекламными конструкциями, вот и пошли заказные материалы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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