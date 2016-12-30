Против заместителя ивановского мэра могут возбудить уголовное дело

Очередной скандал вокруг наружной рекламы

Управлением федеральной антимонопольной службы по Ивановской области принято решение, которое может привести к возбуждению еще одного уголовного дела против чиновников администрации города Иванова.



Комиссия УФАС по рекламе установила факт выдачи администрацией города Иванова разрешения от 20.07.2016г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на ул.Б.Хмельницкого между домами 36 и 38 без проведения торгов, что является нарушением требований закона «О рекламе».

Разрешение выдано начальником управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города И.Б.Цветковой для ООО «Прозерпина».

Цветкова настаивала, что имела права выдать разрешение без проведения торгов, поскольку «Прозерпина» имела согласие на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «законного владельца» земельного участка - предпринимателя Н.И.Железняка.

Оказалось, правда, что земля все-таки муниципальная и находится в аренде у Железняка под «торговый павильон», а не рекламную конструкцию.

На комиссии представитель управления по делам наружной рекламы «..не смог назвать норму права, которой руководствовалось управление при рассмотрении заявления «Прозерпины», как не смог пояснить и то, почему часть участка земли - после передачи ее в аренду под торговый павильон – вдруг была включена в октябре 2016 года в «Схему размещения рекламных конструкций».

В УФАС пришли к выводу, что аренда земли не наделяет арендатора правом без торгов устанавливать на арендованной земле рекламные конструкции или передавать такие права третьим лицам.

Действия Цветковой были признаны незаконными, что может быть оценено и как злоупотребление служебным положением.



Вряд ли подобное поведение начальника Управления по делами наружной рекламы И.Б.Цветковой можно считать ошибкой и вряд ли она действовала в интересах коммерческой структуры на свой страх и риск.



ООО «Прозерпина» аффилирована к группе «Тайфун-медиа».

Другая компания, близкая к «Тайфун медиа» - ООО «Телекомрешения» 15 августа 2016 года получила по конкурсу 95 рекламных мест в городе, гарантировав заплатить 27,5 млн.руб. в бюджет города.

Однако 12 октября 2016 года в мэрии была изменена Схема размещения рекламных конструкций - в том числе большинство из 95 разыгранных конструкций - в части уменьшения их площади и сложности. По мнению ряда экспертов, это приведет к уменьшению как расходов «Телекомрешения» на производство рекламных конструкций (например, вместо призматронов можно установить статические конструкции), так и уменьшению платежей в бюджет в 1,5-2 раза. (Поскольку "Телекомрешения" может получить такое право из-за изменения Схемы)

Постановление было подписано временно исполняющим полномочия главы города Иванова И.В.Чебыкиным.



Указанные действия И.В.Чебыкина (в том числе как действующего ныне заместителя главы администрации города) и И.Б.Цветковой (управление по делам наружной рекламы подчиняется именно И.В.Чебыкину) могут привести к нанесению ущерба для городского бюджета.

По мнению наблюдателей, по данным фактам не исключено возбуждение уголовных дел за злоупотребление должностными полномочиями в интересах коммерческих структур.

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