Со 2 января не могут найти ивановку, пропавшую во время прогулки в лесу

ФОТО, ПРИМЕТЫ





Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново» разместил в своей группе в «ВКонтакте» объявление об исчезновении 60-летней Зубиной Валентины Валентиновны, проживающей в Иванове. 2 января она отправилась на прогулку в лес и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Отмечается, что пенсионерка дезориентирована, может нуждаться в медицинской помощи.

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Приметы пропавшей и телефоны для связи – на ФОТО-2.