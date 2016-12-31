За год в Ивановской области по европротоколу было оформлено более 5 тысяч ДТП

В 2016 году в регионе по европротоколу было оформлено больше 5 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в 2015 году в порядок оформления ДТП были внесены изменения, и теперь у частников большей части аварий появилась возможность самостоятельно оформить происшествие и уехать с места ДТП, экономя время и не создавая препятствий остальным участникам дорожного движения.

В случае, когда произошло столкновение не более, чем двух транспортных средств и в ДТП никто не пострадал, действует следующий алгоритм.

Если произошло ДТП, водителю необходимо немедленно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, который в соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД устанавливается на расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров - вне населенных пунктов, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

Если в аварии пострадавших нет, то необходимо зафиксировать положение автомобилей и предметов, имеющих отношение к ДТП, в том числе, с помощью фотовидеосъемки. После этого следует освободить проезжую часть. Так как оставление транспортных средств на проезжей части является административным правонарушением и наказывается штрафом в 1000 рублей.

Освободив проезжую часть, участники ДТП должны узнать друг у друга, есть ли разногласия по оценке ущерба или обстоятельствам ДТП. Если найден компромисс, то разрешается самостоятельно оформить документы о ДТП.

Если обстоятельства ДТП вызвали разногласия, необходимо оперативно записать данные очевидцев и сообщить в дежурную часть ГИБДД о происшествии и получить дальнейшие инструкции от сотрудника полиции.

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