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Новости

вчера, 16:25

В Плесе показывают «Единственное платье» Анжелики Калининой


С конца декабря 2016 года в Левитановском культурном центре Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника работает выставка «Единственное платье» профессионального художника-модельера Анжелики Калининой.

В экспозиции представлены платья из личной коллекции художника, созданные в разное время. Каждое изделие уникально и выполнено из роскошных тканей и отделок, известных в мире моды текстильных производителей Франции, Италии и Англии.

Выставка будет работать до 31 января 2017 года.

Для справки:

Анжелика Калинина родилась в Иванове. С самого раннего детства увлекалась живописью великих мастеров эпохи Возрождения. В детско-юношеском возрасте овладевала основами изобразительного искусства под руководством опытных преподавателей художественной школы города Иванова.

Уже с 14 лет мастером кропотливо изучалась наука моды и создавалась одежда.

После учёбы на факультете, художественное оформление и колорирование тканей и трикотажа, получила диплом художника - колориста тканей. Это было единственное и знаменитое на весь Советский союз отделение Ивановского химико-технологического техникума подготовки художников текстильщиков. Все последующие годы творческой и трудовой деятельности навсегда стали связаны с тканями, рисунком и цветом.

С 1984г. работала художником-модельером в экспериментальном цехе «Ивоблшвейбыт», с 1989г. - в «Ивановском «Доме моделей».

С 1993 года — лауреат конкурсов, постоянный участник городских, областных, всероссийских и международных выставок («Текстильный салон», «Дизайн-96», «PREMIERE VISION PARIS», «PRET A PORTER PARIS»).

Авторские коллекции «Сатиновая», «Русь Воскресная», «Сатиновое Вознесенье», «Дачный роман» - живокройные образы - платья Руси не раз впечатляли публику эмоционально - красочными показами сказки-были.

В творчестве Анжелики Калининой природный дар художника кружевом переплетается с талантом модельера-конструктора. Это особое виденье легко позволяет сочинять и материализовывать образные идеи в сложные швейные процессы. Стиль работы: «увидеть от начала до конца и предвидеть «всё».

В 2017 году «Модный дом» Анжелика Калинина» перейдет рубеж в своей двадцатилетней активной творческой и локально - трудовой деятельности создания мужской и женской одежды, организованной художником-модельером в 1997 году.

«Мои платья - это моя живопись. Они собраны, представлены здесь с разных лет, и не имеют даты и цели создания. Это так, между дел, как единственные настроения и неповторимые желания материализовать чувственное восприятие жизни», - отмечает художник-модельер Анжелика Калинина.



ключевые слова: художник модельер выставка
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									виктор из иванова								
							
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  • вчера, 19:54
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							Анжелика - молодец! Может, после Плеса выставка переедет в Иваново?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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