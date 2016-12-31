Перед Крещением в полынью у плотины на Талке в Иванове опустится водолаз





17 января у плотины на реке Талка в ивановском парке 1905 года пройдут показные занятия по спасению утопающего. Мероприятие проведут сотрудники ГУ МЧС по Ивановской области. Цель занятий - в преддверии Крещенских купаний показать гражданам, как правильно действовать при спасении утопающего.

«Все будет выглядеть максимально правдоподобно, - говорят организаторы. - В полынью опустится водолаз в специальном утепленном костюме, а сотрудники МЧС будут спасать его различными способами, комментируя свои действия».

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