В Москве уроженец Ивановской области умер от обморожения





В ночь с 9 на 10 января, когда в столице стояла температура около -20 градусов, на первом этаже в подъезде дома на Библиотечной улице было найдено тело 29-летнего молодого человека. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в полиции, погибшим оказался уроженец Ивановской области. Эксперты считают, что он скончался около 7-8 часов утра 10 января, предположительная причина гибели - обморожение.

В настоящее время тело погибшего отправлено на экспертизу в Царицынский морг Москвы.

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