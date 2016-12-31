В Кинешме пьяный водитель, удирая от экипажа ДПС, врезался в дорожное ограждение

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ДТП случилось ночью 11 января около дома №24 на улице 50-летия Комсомола в Кинешме. Автомобиль «Лада Приора» врезался в металлическое ограждение проезжей части.

Интернет-ресурс «168часов» со ссылкой на инспектора по пропаганде ОГИБДД МВД России «Кинешемский» Алексея Шибалова сообщает подробности дорожного инцидента.

Как оказалось, водитель «Приоры» не остановился по требованию сотрудников ДПС и пытался скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование нарушителя. В результате водитель «Лады» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. Медосвидетельствование показало, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. На него были составлены административные протоколы. Сейчас решает вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, так как ранее молодой человек уже попадался пьяным за рулем.

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Фото: «168часов» / Ян Глазов