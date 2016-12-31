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В Ивановской области мужчина полез по балконам к бывшей жене, но сорвался с пятого этажа и погиб
Незадолго до этого экс-супруга погибшего не пустила его в свою квартиру
В полицию обратилась жительница села Липовая Роща Гаврилово-Посадского района. Она сообщила полицейским, что обнаружила под балконом первого этажа ее дома бездыханное тело мужчины.
На место происшествие выехала следственно-оперативная группа. Вскоре было установлено, что мужчина погиб в результате падения с балкона пятого этажа. Погибшим оказался 51-летний житель соседнего села. Он хотел попасть в гости к бывшей сожительнице, но она не открыла ему входную дверь. Тогда мужчина попросил хозяина квартиры, расположенной этажом ниже, пустить его на балкон, чтобы по нему перелезть и попасть в квартиру бывшей гражданской жены. Но когда начал перелезать, сорвался с балкона пятого этажа и упал на землю.
В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета более детально разбираются в обстоятельствах происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (3)
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- foxвчера, 15:19"... падения с балкона пятого этажа" видимо головой тогда он не думал от слова совсем-результат на лицо, сначала думай, потом делай.
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 17:08Оказался не Сергеем бессмертным.
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- ник2шумвчера, 18:56А о чем думал сосед, пустивший его к себе на балкон? Сожитель - это не муж, прав на квартиру женщины не имеет. Тем более вдруг он полез туда с целью ограбления? Словом, не нужно врагов, когда есть такие соседи.
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