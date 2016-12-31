В Ивановской области мужчина полез по балконам к бывшей жене, но сорвался с пятого этажа и погиб

Незадолго до этого экс-супруга погибшего не пустила его в свою квартиру





В полицию обратилась жительница села Липовая Роща Гаврилово-Посадского района. Она сообщила полицейским, что обнаружила под балконом первого этажа ее дома бездыханное тело мужчины.

На место происшествие выехала следственно-оперативная группа. Вскоре было установлено, что мужчина погиб в результате падения с балкона пятого этажа. Погибшим оказался 51-летний житель соседнего села. Он хотел попасть в гости к бывшей сожительнице, но она не открыла ему входную дверь. Тогда мужчина попросил хозяина квартиры, расположенной этажом ниже, пустить его на балкон, чтобы по нему перелезть и попасть в квартиру бывшей гражданской жены. Но когда начал перелезать, сорвался с балкона пятого этажа и упал на землю.

В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета более детально разбираются в обстоятельствах происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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