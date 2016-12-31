Павел Коньков поставил комитету по лесному хозяйству задачу закупить беспилотники





На сегодняшнем заседании в областном правительстве, посвященном мерам по предотвращению незаконного оборота древесины на территории региона, губернатор Павел Коньков вернулся к вопросу применения беспилотников для контроля над лесами.

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Сегодня для проведения этой работы комитет по лесному хозяйству использует технику, принадлежащую МЧС. Глава региона поставил лесному ведомству задачу по закупке беспилотных летательных аппаратов. «», - отметил губернатор.