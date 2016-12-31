Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 14:25

Павел Коньков поставил комитету по лесному хозяйству задачу закупить беспилотники


На сегодняшнем заседании в областном правительстве, посвященном мерам по предотвращению незаконного оборота древесины на территории региона, губернатор Павел Коньков вернулся к вопросу применения беспилотников для контроля над лесами.

Сегодня для проведения этой работы комитет по лесному хозяйству использует технику, принадлежащую МЧС. Глава региона поставил лесному ведомству задачу по закупке беспилотных летательных аппаратов. «С помощью технических средств мы в состоянии будем обеспечить полный контроль в лесной отрасли. Этот контроль должен носить каждодневный и тотальный характер, и любой потенциальный нарушитель должен иметь это в виду», - отметил губернатор.

ключевые слова: лесное хозяйство беспилотники
  • оцените новость:
  • (0)
  • 835
  • 8







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (8)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что они с ними будут делать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Павлик Отморозов								
							
    • 
							
  • вчера, 17:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кто нибудь из лесхоза уже кумекает,как выходить на заинтересованных лиц и ,что почём будет стоить такая инфа. У губернаторов - воров (Коми,Сахалин) конфисковали по 5 лярдов ,чухнулись когда страна то уже сгнила.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 14:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо Wi-Fi по всему лесу бесплатный. Без этого никак. Однозначно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • вчера, 16:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Просрать фантом 4 бесценно :) А вообще у него радиус сигнала  до 3 км, время полета до 28 минут. Так что встает вопрос целесообразности. А какой нибудь RQ-4 Global Hawk стоит 130 миллионов долларов, в его час полета 30 тыс. долларов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									pirate								
							
    • 
							
  • вчера, 17:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так а зачем Глобал Хок - мы же не нефтедобывающий регион всё таки, не надоумьте еще )))
    

    
да купить для лесников штук 7, они не дороже 100 тысяч рублей... у МЧС-ников штук 15 своих есть. Немного и потратят в итоге. Вот и всё. Все районы закроют. А для чёрных лесорубов много и не надо.  Тут даже думать нечего. почувствуй разницу - 3 км пешком лесник или 3 км по воздуху беспилотник. Координаты сразу полиции передали и капут. Тем более что то мне подсказывает что в основном пилят в Ивановском районе - тут хоть дороги есть. Из чапыжей неохотно возят - затрат больше при том же уровне риска.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • вчера, 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пилят как раз не только в ивановском районе инфа 146 %. Но все же мне кажется радиус фантомов слишком небольшой. Все таки делянки черных лесорубов не такие и маленькие. А о беспилотниках руководство области похоже знает только по научно-фантастическим фильмам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Сергей Коробов								
							
    • 
							
  • вчера, 22:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не глобально мыслите. Нужно купить лесникам дирижабль. За счет рекламы на нем он окупится. Да и лесникам проще следить за хозяйством своим будет с высоты птичьего помета.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Нептун								
							
    • 
							
  • вчера, 23:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лесники и так прекрасно знают, кто и где пилит. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
				
сегодня, 12:53

				

				Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии 
								

					
	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1540						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
				
сегодня, 11:37

				

				В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией 
								

					
	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2950						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8979						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3123						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8158						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8325						
    •