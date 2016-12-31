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вчера, 14:25
Павел Коньков поставил комитету по лесному хозяйству задачу закупить беспилотники
На сегодняшнем заседании в областном правительстве, посвященном мерам по предотвращению незаконного оборота древесины на территории региона, губернатор Павел Коньков вернулся к вопросу применения беспилотников для контроля над лесами.Сегодня для проведения этой работы комитет по лесному хозяйству использует технику, принадлежащую МЧС. Глава региона поставил лесному ведомству задачу по закупке беспилотных летательных аппаратов. «С помощью технических средств мы в состоянии будем обеспечить полный контроль в лесной отрасли. Этот контроль должен носить каждодневный и тотальный характер, и любой потенциальный нарушитель должен иметь это в виду», - отметил губернатор.
ключевые слова: лесное хозяйство беспилотники
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да купить для лесников штук 7, они не дороже 100 тысяч рублей... у МЧС-ников штук 15 своих есть. Немного и потратят в итоге. Вот и всё. Все районы закроют. А для чёрных лесорубов много и не надо. Тут даже думать нечего. почувствуй разницу - 3 км пешком лесник или 3 км по воздуху беспилотник. Координаты сразу полиции передали и капут. Тем более что то мне подсказывает что в основном пилят в Ивановском районе - тут хоть дороги есть. Из чапыжей неохотно возят - затрат больше при том же уровне риска.