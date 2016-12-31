Сотруднице правительства Ивановской области пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было

Комментарий ГИБДД





В Ивановской области участились случаи, когда штрафы через портал госуслуг приходят не тем людям. Причем, под раздачу попадают даже сотрудники правительства области.

Дело в том, что портал госуслуг идентифицирует адресата по имени, отчеству, фамилии и дате рождения. В стране с населением в 140 миллионов совпадения случаются.

Так, на днях свою тезку в Чувашии, получив извещение о штрафе, обнаружила сотрудница правительства области. Хотя в ДТП не попадала, транспортное средство у нее другой марки. Но разобраться с неверным решением техники возможно.

Ситуацию IvanovoNews прокомментировала начальник отделения пропаганды ГИБДД УМВД по Ивановской области Наталья Пешкова:

«В данном случае водителю нужно обратиться посредством телефонной связи либо лично в то подразделение, где было вынесено данное постановление. То есть нужно ехать в тот регион и разбираться на месте, либо позвонить в данное подразделение. Либо водитель может написать свое обращение на официальный сайт ГАИ, указав, что он является таким-то и таким-то водителем, получил штраф, однако в данном регионе никогда не находился и не мог допустить нарушения ПДД».

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