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Новости

вчера, 14:15

Сотруднице правительства Ивановской области пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было

Комментарий ГИБДД


В Ивановской области участились случаи, когда штрафы через портал госуслуг приходят не тем людям. Причем, под раздачу попадают даже сотрудники правительства области.

Дело в том, что портал госуслуг идентифицирует адресата по имени, отчеству, фамилии и дате рождения. В стране с населением в 140 миллионов совпадения случаются.

Так, на днях свою тезку в Чувашии, получив извещение о штрафе, обнаружила сотрудница правительства области. Хотя в ДТП не попадала, транспортное средство у нее другой марки. Но разобраться с неверным решением техники возможно.

Ситуацию IvanovoNews прокомментировала начальник отделения пропаганды ГИБДД УМВД по Ивановской области Наталья Пешкова:

«В данном случае водителю нужно обратиться посредством телефонной связи либо лично в то подразделение, где было вынесено данное постановление. То есть нужно ехать в тот регион и разбираться на месте, либо позвонить в данное подразделение. Либо водитель может написать свое обращение на официальный сайт ГАИ, указав, что он является таким-то и таким-то водителем, получил штраф, однако в данном регионе никогда не находился и не мог допустить нарушения ПДД».



ключевые слова: ПДД штраф госуслуги извещение ошибки
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									pirate								
							
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  • вчера, 14:19
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    • 
										+1
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							обращайтесь, и придет вам из ГАИ ответ: средства фиксации работают в автоматическом режиме, знать ничего не знаем, ведать не ведаем... Плавали, знаем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									честный ивановец								
							
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  • вчера, 14:34
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    • 
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							это что ж, ей в Чувашию ехать разбираться? А в прочем, ничего нового...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 14:41
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    • 
										+1
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							Все во имя человека! Все для блага человека! И мы знаем имя этого человека!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • вчера, 16:54
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    • 
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							"под раздачу попадают ДАЖЕ СОТРУДНИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА области" - для чего их так выделять? остальные что, не люди что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Злой Дятел								
							
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  • вчера, 18:08
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    • 
										-1
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							С камер вообще можно не платить. Пусть доказывают что за рулём был именно ты.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 20:49
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										-1
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							ч. 3. ст. 1.5 КоАП РФ "Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.
    
Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
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  • вчера, 20:52
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    • 
										-1
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							К большому сожалению Россия пожалуй единственная страна, где за нарушения зафиксированные средствами видеофиксации, работапющими в автоматическом режиме, отвечает не нарушитель, а собственник транспортного средства.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Злой Дятел								
							
    • 
							
  • вчера, 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А по поводу сотрудницы.
    
Когда сотрудник или чиновник попадает в такие ситуации - сразу начинается пересмотр законов и т.д. В новостях начинают об этом говорить. 
    
Когда в такие ситуации попадают обычные граждане - они должны упорно и годами безрезультатно судиться, отбиваться от приставов. 
    
Вот и вся разница. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • вчера, 18:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего страшного-бедней нестанет.за 20дней успеет-вообще не заметит .уж отбила наверное.давайте следующие новости! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 20:43
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							А госпожа Пешкова, дающая такие советы КоАП РФ когда либо в жизни читала?
    
Водителю следует не в Чувашию звонить, а в течение 10 дней со дня получения постановления  отправить туда (в Чувашию) жалобу на незаконное постановление ГИБДД.
    
Начальник ГИБДД Казаков!
    
Таких сотрудников за такие советы надо увольнять немедленно.
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Бородинский								
							
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  • сегодня, 09:10
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    • 
										-1
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							Сашенька, дятел ты мой, Пешкова правильно все сказала, зачем постановление обжадовать все равно не успеет, почта России у нас хорошо работает, придет тебе оно в марте, а лучше просто позвонить и все будет ок, так как я вот например звонил в пензу и все решил, пару бумаг всего по факсу отправил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:36
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										0
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							 Александру Бородинскому.
    
Сашенька, дятел ты мой, Пешкова все сказала не правильно.
    
Почитай главу 30 КоАП РФ, а лучше весь КоАП,а потом высказывай своё мнение.
    
И ещё. Датой подачи жалобы будет считаться дата её отправки в почтовом отделении, а не дата получения жалобы в ГИБДД,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
				
сегодня, 12:53

				

				Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии 
								

					
	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
				
сегодня, 11:37

				

				В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией 
								

					
	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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