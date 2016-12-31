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Сотруднице правительства Ивановской области пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было
Комментарий ГИБДД
В Ивановской области участились случаи, когда штрафы через портал госуслуг приходят не тем людям. Причем, под раздачу попадают даже сотрудники правительства области.
Дело в том, что портал госуслуг идентифицирует адресата по имени, отчеству, фамилии и дате рождения. В стране с населением в 140 миллионов совпадения случаются.
Так, на днях свою тезку в Чувашии, получив извещение о штрафе, обнаружила сотрудница правительства области. Хотя в ДТП не попадала, транспортное средство у нее другой марки. Но разобраться с неверным решением техники возможно.
Ситуацию IvanovoNews прокомментировала начальник отделения пропаганды ГИБДД УМВД по Ивановской области Наталья Пешкова:
«В данном случае водителю нужно обратиться посредством телефонной связи либо лично в то подразделение, где было вынесено данное постановление. То есть нужно ехать в тот регион и разбираться на месте, либо позвонить в данное подразделение. Либо водитель может написать свое обращение на официальный сайт ГАИ, указав, что он является таким-то и таким-то водителем, получил штраф, однако в данном регионе никогда не находился и не мог допустить нарушения ПДД».
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Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи".
Когда сотрудник или чиновник попадает в такие ситуации - сразу начинается пересмотр законов и т.д. В новостях начинают об этом говорить.
Когда в такие ситуации попадают обычные граждане - они должны упорно и годами безрезультатно судиться, отбиваться от приставов.
Вот и вся разница.
Водителю следует не в Чувашию звонить, а в течение 10 дней со дня получения постановления отправить туда (в Чувашию) жалобу на незаконное постановление ГИБДД.
Начальник ГИБДД Казаков!
Таких сотрудников за такие советы надо увольнять немедленно.
Вот как-то так.
Сашенька, дятел ты мой, Пешкова все сказала не правильно.
Почитай главу 30 КоАП РФ, а лучше весь КоАП,а потом высказывай своё мнение.
И ещё. Датой подачи жалобы будет считаться дата её отправки в почтовом отделении, а не дата получения жалобы в ГИБДД,