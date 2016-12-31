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Новости

вчера, 13:59

В Ивановской области женщина продавала бижутерию под видом золотых украшений

Мошенницу разыскивает полиция


Днем 10 января к продавцу торгового киоска, расположенного на улице 50 лет Октября в Вичуге, подошла неизвестная женщина и предложила купить золотые серьги по выгодной цене. Работница торговой точки долго сомневалась, однако, поддавшись на уговоры незнакомки, согласилась приобрести украшения, заплатив за них 5900 рублей. Спустя некоторое время после ухода торговки, женщина внимательно рассмотрела покупку и, изучив бирку на ней, поняла, что серьги вовсе не золотые, что это - простая бижутерия с мельхиоровым покрытием. Обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

Очередную жертву злоумышленница, промышлявшая в Вичугском районе, встретила в здании местной гостиницы. Войдя в доверие к 66-летней женщине, аферистка продала ей комплект бижутерии - кольцо и серьги - за 5500 рублей, как и в первом случае, заверив, что эти украшения - золотые. После ухода незнакомки пенсионерка, распознав обман, также обратилась с заявлением в полицию.

«В настоящее время по обоим фактам мошенничества полицейскими проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлениям», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							 "...Мошенницу разыскивает полиция..."
    
Ну, насмешили... Ищут, ха, ха!
    
Зачем?
    
Чтобы материал проверки закинуть, как в урну, в Номенклатурное Дело?
    
Вместо расследования (зря, таки им, оклады повысили)
    
сославшись на наличие Гражданско - правовых отношений.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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