Штат вичугской мэрии значительно сократили

Уволено уже сотрудников





Об увольнениях в кризис мы, увы, рассказываем нередко. Новые - в Вичуге. Только на этот раз сокращения коснулись не завода или фабрики, а администрации. Мэр города расстался сразу с шестью подчиненными, в том числе своими заместителями. Решил не урезать расходы на, к примеру, образование, медицину или культуру, а оптимизировать работу кадров. Утверждает: тем самым сэкономил 2 миллиона рублей, при дефиците бюджета в 12 миллионов.

Как нам пояснил глава Вичуги Михаил Куприянов, на этот шаг он решился по двум причинам. Первая - это падение доходов местного бюджета. Вторая - приведение штата к нормативу, который диктуют региональные власти. По словам мэра, сокращения проходят болезненно. Понятно, чиновники не хотят терять высоких должностей. Двое уйдут на пенсию и в декретный отпуск, остальные будут вынуждены искать новую работу.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

поделиться ссылкой:

