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Штат вичугской мэрии значительно сократили
Уволено уже сотрудников
Об увольнениях в кризис мы, увы, рассказываем нередко. Новые - в Вичуге. Только на этот раз сокращения коснулись не завода или фабрики, а администрации. Мэр города расстался сразу с шестью подчиненными, в том числе своими заместителями. Решил не урезать расходы на, к примеру, образование, медицину или культуру, а оптимизировать работу кадров. Утверждает: тем самым сэкономил 2 миллиона рублей, при дефиците бюджета в 12 миллионов.
Как нам пояснил глава Вичуги Михаил Куприянов, на этот шаг он решился по двум причинам. Первая - это падение доходов местного бюджета. Вторая - приведение штата к нормативу, который диктуют региональные власти. По словам мэра, сокращения проходят болезненно. Понятно, чиновники не хотят терять высоких должностей. Двое уйдут на пенсию и в декретный отпуск, остальные будут вынуждены искать новую работу.
Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (2)
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 17:13хватит бездельничать - пора и работать.
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- Помидоринавчера, 19:492 000 000 делим на 6. а затем на 12. Получаем 27.7777. Такую зарплату получал каждый.
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