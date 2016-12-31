В Иванове пройдет фестиваль-конкурс «Школьный рок - 2017»

На участие подано уже более 50 заявок





В выходные, 14 и 15 января, в машиностроительном колледже ИГЭУ состоится XVII открытый областной фестиваль-конкурс популярной музыки «Школьный рок-2017».

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Фестиваль проводится по трем номинациям: «Вокал», «Традиционный рок» и «Рок в акустике». На данный момент в конкурсную комиссию поступило более 50 заявок, в которых представлен широкий спектр творчества: отдельные исполнители, группы учащихся школ, профессиональных училищ, а также лицеев Ивановской области.