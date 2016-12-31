В ивановской ОДКБ установлен аппарат искусственной вентиляции легких Холдинга «Швабе»





Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил в ивановскую Областную детскую клиническую больницу неонатально-педиатрический аппарат искусственной вентиляции легких SLE 5000 Холдинга «Швабе». Об этом сообщает российское агентство медико-социальной информации АМИ со ссылкой на пресс-службу Холдинга.

По словам заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, в 2017 году на территорию Ивановской области и близлежащих субъектов РФ будут реализованы новые поставки неонатальной техники.

Для справки:

Аппарат SLE 5000 применяется врачами в процессе замещения и поддержки функции дыхания у новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела и детей раннего возраста – от 300 г до 20 кг.

В числе преимуществ данного оборудования: возможность сочетания нескольких режимов вентиляции, исключение возможности самопроизвольного появления положительного давления выдоха и пневматического эффекта, а также другие функции. Все данные о состоянии пациента отображаются на встроенном цветном LCD-дисплее.

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