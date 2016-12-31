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В ивановской ОДКБ установлен аппарат искусственной вентиляции легких Холдинга «Швабе»
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил в ивановскую Областную детскую клиническую больницу неонатально-педиатрический аппарат искусственной вентиляции легких SLE 5000 Холдинга «Швабе». Об этом сообщает российское агентство медико-социальной информации АМИ со ссылкой на пресс-службу Холдинга.
По словам заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, в 2017 году на территорию Ивановской области и близлежащих субъектов РФ будут реализованы новые поставки неонатальной техники.
Для справки:
Аппарат SLE 5000 применяется врачами в процессе замещения и поддержки функции дыхания у новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела и детей раннего возраста – от 300 г до 20 кг.
В числе преимуществ данного оборудования: возможность сочетания нескольких режимов вентиляции, исключение возможности самопроизвольного появления положительного давления выдоха и пневматического эффекта, а также другие функции. Все данные о состоянии пациента отображаются на встроенном цветном LCD-дисплее.SLE 5000 разработан в Великобритании и выпускается Холдингом в рамках реализации проекта по локализации производства аппарата ИВЛ на площадке предприятия «Швабе». Сегодня данный аппарат установлен почти в 700 лечебных родовспомогательных учреждениях страны.
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Комментарии (2)
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- wotoxopobaвчера, 20:19В Новом году хотелось бы видеть в Ивановской области нового министра ЗО. Нынешний руководитель, Романчук С.В. исчерпала доверие и терпение врачей и сотрудников департамента, своим присутствием на этой должности она приносит вред и горе жителям Ивановской области. Ее "руководство" (с позволения сказать) - это руководство самовлюбленной бездарности , дорвавшейся до власти и денег. В ЗО области творятся страшные дела. Прокуратура, ФАС осаждают департамент и больницы, на Романчук пишут жалобы, по ее вине увольняются грамотные сотрудники, не решаются вопросы, не ставятся подписи под тупыми бездарными распоряжениями, чтобы потом спихнуть вину на своих подчиненных и гл. врачей. Романчук запретила общаться с губернатором, присылать ей бумаги и регистрировать их во входящих документах. Романчук интересуют только миллионные конкурсы, за которые она получает откаты. С ремонтом оборудования в области творится откровенный произвол. Романчук сказала сотрудникам ДЗО - "меня не снимут, мне разрешили в области делать что угодно. Я из команды губернатора". Она прикрывается достижениями главных врачей и ведущих специалистов области, выдавая их заслуги за свои, а из своего у не только крик, ругань, интриги и жалобы на то, какими дебилами ей суждено руководить и с какими дураками работать. Эти "дураки и дебилы" работали и никогда не подводили ни Атрошенко, ни Ратманова, ни Кухтея. НИКТО НЕ ПОМЕНЯЛСЯ, НИ ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ, НИ ВРАЧИ, мы все на своих местах, работаем как и работали, поменялся только руководитель!!!!!! который явно не на своём месте!!!! Область захлебнулась в показателях детской, младенческой смертности, заболеваемость туберкулёзом выросла в 4 раза, растёт количество смертей молодых от инфарктов, растёт показатель онкопатологии и пр., в организационных моментах полный беспредел - нет "воли" руководителя, нет ума и дальновидности! Оценки качества работы руководителя зашкаливают ниже некуда! Чего ещё ждать??? Насколько хуже должно стать!!!???? Кто снимет ее раньше - минздрав или правоохранительные органы?!
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- Вахтанг Камикадзевчера, 21:25Что, наигрались девочки в больничку? :) Ну так приберитесь в виварии за собой. :)
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