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Ивановец продал чужую машину, затем украл ее, а потом опять продал
Полиция нашла автомобиль только через полтора года
В Иванове полицейские раскрыли кражу автомобиля, совершенную полтора года назад.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, в июне 2015 года с заявлением о пропаже иномарки обратился 24-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил, что пока он был в командировке, у него похитили автомобиль «Ауди-100», который был припаркован у одного из домов на проспекте Ленина. Также он уточнил, что иномарка была им приобретена совсем недавно и на момент хищения была зарегистрирована на прежней владелице.
Выехавшие по заявлению сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили жителей близ лежащих домов в поисках вероятных свидетелей происшествия. Розыск автомашины и предполагаемого преступника продолжался на протяжении полутора лет, и в ходе оперативно-розыскных и следственных действий полицейским удалось выйти на след злоумышленника и похищенной автомашины.
По подозрению в краже авто был задержан 46-летний ивановец. Выяснилось, что ранее подозреваемый продал транспортное средство своей сожительницы потерпевшему. После чего, узнав о том, что новый владелец иномарки уехал в длительную командировку, а машину оставил на стихийной неохраняемой парковке, решил ее похитить. Приехал ночью на эвакуаторе и увез. А затем перепродал ее другому автолюбителю.Расследование уголовного дела продолжается.
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Комментарии (3)
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- Fantomasвчера, 13:10Вот это Предприниматель!
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- Vladrabbitвчера, 14:35И это преступление века расследовали целый год???
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- Коренной Кохомчанинвчера, 20:40"А затем перепродал ее другому автолюбителю." без доков,только на донора или на зап.части)
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