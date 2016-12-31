Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 13:03

Ивановец продал чужую машину, затем украл ее, а потом опять продал

Полиция нашла автомобиль только через полтора года


В Иванове полицейские раскрыли кражу автомобиля, совершенную полтора года назад.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, в июне 2015 года с заявлением о пропаже иномарки обратился 24-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил, что пока он был в командировке, у него похитили автомобиль «Ауди-100», который был припаркован у одного из домов на проспекте Ленина. Также он уточнил, что иномарка была им приобретена совсем недавно и на момент хищения была зарегистрирована на прежней владелице.

Выехавшие по заявлению сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили жителей близ лежащих домов в поисках вероятных свидетелей происшествия. Розыск автомашины и предполагаемого преступника продолжался на протяжении полутора лет, и в ходе оперативно-розыскных и следственных действий полицейским удалось выйти на след злоумышленника и похищенной автомашины.

По подозрению в краже авто был задержан 46-летний ивановец. Выяснилось, что ранее подозреваемый продал транспортное средство своей сожительницы потерпевшему. После чего, узнав о том, что новый владелец иномарки уехал в длительную командировку, а машину оставил на стихийной неохраняемой парковке, решил ее похитить. Приехал ночью на эвакуаторе и увез. А затем перепродал ее другому автолюбителю.

Расследование уголовного дела продолжается.

ключевые слова: автомобиль кража полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1627
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • вчера, 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот это Предприниматель!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Vladrabbit								
							
    • 
							
  • вчера, 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И это преступление века расследовали целый год???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • вчера, 20:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"А затем перепродал ее другому автолюбителю." без доков,только на донора или на зап.части)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии
				
сегодня, 12:53

				

				Медицинская техника ивановского производства будет лечить американцев от депрессии 
								

					
	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1541						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией
				
сегодня, 11:37

				

				В Ивановской области будет создан еще один орган по борьбе с коррупцией 
								

					
	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2950						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8979						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3123						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8158						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8325						
    •