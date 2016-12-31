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вчера, 12:45
Водитель, сбивший в Иванове 11-летнего мальчика, скрылся с места ДТП
Ребенок получил травмы головы и ушибы тела
ДТП случилось днем 9 января на улице Кудряшова. 43-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил 11-летнего мальчика, когда тот переходил проезжую часть вне «зебры». Ребенок получил травмы головы и ушибы тела. С места ДТП автомобилист скрылся, но позже был задержан дорожными полицейскими. На него составлен административный протокол.
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- vofchikвчера, 13:05Бухарик скорее всего был за рулем.
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