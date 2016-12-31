Водитель, сбивший в Иванове 11-летнего мальчика, скрылся с места ДТП

Ребенок получил травмы головы и ушибы тела





ДТП случилось днем 9 января на улице Кудряшова. 43-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил 11-летнего мальчика, когда тот переходил проезжую часть вне «зебры». Ребенок получил травмы головы и ушибы тела. С места ДТП автомобилист скрылся, но позже был задержан дорожными полицейскими. На него составлен административный протокол.

поделиться ссылкой:

