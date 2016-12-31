Уроженец Киргизии украл из сауны ивановской гостиницы телевизор

В настоящее время он задержан полицией





Из сауны одной из ивановских гостиниц был похищен телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Заметив пропажу, администратор вызвал полицию.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 36-летний уроженец Киргизии, который ранее отдыхал в этой сауне, а заодно решил и похитить бытовую технику. В содеянном он признался и написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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