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вчера, 12:35
Уроженец Киргизии украл из сауны ивановской гостиницы телевизор
В настоящее время он задержан полицией
Из сауны одной из ивановских гостиниц был похищен телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Заметив пропажу, администратор вызвал полицию.
Вскоре оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 36-летний уроженец Киргизии, который ранее отдыхал в этой сауне, а заодно решил и похитить бытовую технику. В содеянном он признался и написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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